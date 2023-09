A misión solar da organización india de investigación espacial alcanza con éxito o punto L1 Sol-Terra

By

A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) anunciou que a súa primeira misión solar, Aditya-L1, realizou con éxito a manobra de inserción do punto 1 Trans-Lagrangean (TL1I) e agora está nunha traxectoria que a levará ao punto L1 Sol-Terra. . Esta é a quinta vez consecutiva que ISRO transfire con éxito un obxecto nunha traxectoria cara a outro corpo celeste ou localización no espazo.

A sonda Aditya-L1 foi lanzada desde a Estación Espacial Satish Dhawan en Andhra Pradesh, co obxectivo principal de recoller datos científicos e avanzar nos esforzos de exploración solar da India. A nave está equipada co instrumento Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS), que xa comezou a medir ións e electróns supratérmicos e enerxéticos a distancias superiores a 50,000 km da Terra. Estes datos axudarán aos científicos a analizar o comportamento das partículas que rodean a Terra.

Nuns 110 días, a nave espacial será inxectada nunha órbita arredor do punto L1 Sol-Terra mediante unha manobra. A exitosa misión de ISRO mostra os avances da India na tecnoloxía espacial e o seu compromiso de explorar o Sol e os seus efectos na Terra.

