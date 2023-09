Celebracións da Semana Mundial do Espazo 2023 na India: explorando o espazo e o emprendemento

A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) está preparada para organizar unha variedade de eventos para celebrar a Semana Mundial do Espazo (WSW) 2023 na capital do estado. WSW, que se celebra en todo o mundo do 4 ao 10 de outubro de cada ano, conmemora o lanzamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial, e a implementación do Tratado do Espazo Exterior. O tema deste ano para WSW é "Espazo e Emprendemento".

Para involucrar aos estudantes e ao público en actividades relacionadas co espazo, o Centro Espacial Vikram Sarabhai (VSSC), o Centro de Sistemas de Propulsión Líquida (LPSC) e a Unidade de Sistemas Inerciales de ISRO (IISU) uníronse para organizar os eventos WSW na India. Un dos aspectos máis destacados é un cuestionario interescolar de Kerala sobre o tema "Espazo", coa rolda preliminar que terá lugar en liña o 30 de setembro e as roldas finais no VSSC o 7 de outubro.

A divulgación pública é un compoñente fundamental da celebración, e están previstas diversas actividades. O 7 de outubro organizarase un programa de familiarización cidadá, especialmente para residentes de Kerala maiores de 55 anos. Os participantes terán a oportunidade de presenciar o lanzamento dun foguete sonoro, visitar o museo espacial e interactuar cos científicos de ISRO.

Ademais, organizarase unha xornada de portas abertas para que os estudantes e o público exploren o mundo da ciencia espacial. Os foguetes sonoros da clase Rohini lanzaranse os días 6 e 7 de outubro ás 11.45 horas. Isto dará aos asistentes a oportunidade de presenciar de preto o poder destes foguetes.

Ademais, os científicos de ISRO impartirán conferencias sobre varios temas baseados no espazo ao longo da celebración dunha semana. Esta divulgación ten como obxectivo inspirar e educar á comunidade estudantil.

Xunto coas celebracións, o VSSC, LPSC, IISU e o Instituto Indio de Ciencia e Tecnoloxía Espacial (IIST) realizarán un obradoiro de un día sobre "Espazo e Emprendemento". O obradoiro contará con charlas convidadas por expertos de ISRO, o Centro Nacional de Autorización e Promoción do Espazo Indio (IN-SPACe), o Parque Espacial de Kerala e empresas iniciadas con éxito.

As celebracións da Semana Mundial do Espazo 2023 na India prometen ser unha emocionante exploración do espazo e do emprendemento. Con unha serie de actividades dirixidas aos estudantes, ao público e mesmo aos aspirantes a emprendedores, este evento ten como obxectivo fomentar o interese e o compromiso no campo da ciencia espacial.

Fontes:

– Semana Mundial do Espazo: https://www.worldspaceweek.org/

- Organización India de Investigación Espacial (ISRO): https://www.isro.gov.in/

– Centro Espacial Vikram Sarabhai (VSSC): https://www.vssc.gov.in/

– Centro de Sistemas de Propulsión Líquida (LPSC): http://www.lpsc.gov.in/

– ISRO Unidade de Sistemas Inerciales (IISU): http://www.iisu.isac.gov.in/

– Instituto Indio de Ciencia e Tecnoloxía Espacial (IIST): https://www.iist.ac.in/