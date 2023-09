India lanza con éxito a nave espacial Aditya-L1 para estudar o Sol

O 2 de setembro, a Organización de Investigación Espacial India (ISRO) lanzou a sonda espacial Aditya-L1, que marca a primeira misión de observatorio solar da India. A nave espacial comezou a súa viaxe de 110 días ao Punto Lagrange-1 do sistema Sol-Terra despois dunha manobra de inserción trans-Lagrangean exitosa. Esta manobra empuxou a nave fóra da órbita terrestre e nunha traxectoria cara ao punto L1 Sol-Terra.

Os puntos de Lagrange, segundo os definidos pola NASA, son posicións no espazo onde as forzas gravitatorias dun sistema de dous corpos como o Sol e a Terra producen rexións melloradas de atracción e repulsión. Estes puntos poden ser utilizados polas naves espaciais como "lugares de estacionamento" para permanecer nunha posición fixa cun consumo mínimo de combustible.

A sonda Aditya-L1 colocarase nunha órbita de halo ao redor de L1, que está aproximadamente a 1.5 millóns de km da Terra, o que constitúe só o 1% da distancia Terra-Sol. Esta posición estratéxica garantirá observacións ininterrompidas do Sol, permitindo aos científicos da India obter novas ideas sobre o centro do noso sistema solar.

As transferencias exitosas de traxectoria de ISRO cara a outros corpos celestes ou lugares no espazo demostraron a súa experiencia na exploración espacial. Esta misión segue as exitosas expedicións anteriores de ISRO ao sol e á lúa.

A sonda Aditya-L1 pasará polo menos os próximos cinco anos estudando varios aspectos do Sol desde a súa órbita arredor de L1. Esta investigación dedicada contribuirá á nosa comprensión do Sol e do seu impacto na Terra. A misión representa un fito significativo para os esforzos de exploración espacial da India e abre as portas a novos avances científicos.

En xeral, o lanzamento exitoso e a transferencia de traxectoria da sonda Aditya-L1 marcan un logro significativo para a axencia espacial da India, ISRO. Esta misión permitirá aos científicos indios reunir datos valiosos sobre o Sol e afondar na nosa comprensión do centro do noso sistema solar.

Fontes:

- Organización india de investigación espacial (ISRO)

- A Administración Nacional de Aeronáutica e Espazo (NASA)