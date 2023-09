O futuro das misións científicas planetarias de ISRO: explorando Venus, Marte e máis

By

ISRO, a Organización de Investigación Espacial India, está a liderar o desenvolvemento de capacidades domésticas para misións de ciencia planetaria aos corpos celestes dentro do noso sistema solar. Coa colaboración de institucións académicas de toda a India, ISRO está a planear unha serie de misións para descubrir os segredos dos mundos rochosos do sistema solar interior.

Entre estas misións hai plans para explorar Venus e Marte, dous planetas veciños moi diferentes entre si. Marte, coa súa tenue atmosfera, mostrou evidencias de auga antiga na súa superficie, o que suxire que tiña unha atmosfera espesa no pasado. A Terra, pola súa banda, é un planeta próspero cunha atmosfera espesa e abundante auga líquida, polo que é o único planeta coñecido que alberga vida.

Venus, porén, é inhóspito para a vida tal e como a coñecemos. Ten unha atmosfera extremadamente espesa chea de condicións ambientais tóxicas. A superficie do planeta está escurecida por nubes de ácido sulfúrico, o que dificulta o seu estudo. A maior parte da auga de Venus tamén desapareceu, deixando aos científicos desconcertados sobre o seu paradoiro.

Para comprender mellor estes planetas rochosos e coñecer o futuro da Terra, ISRO planea dúas misións fundamentais. A primeira é a misión Shukrayaan, tamén coñecida como Venus Orbiter Mission, que ten como obxectivo investigar Venus e descubrir os seus segredos escondidos. A misión estudará as nubes, a atmosfera exterior e a superficie do planeta utilizando unha variedade de instrumentos, incluído o radar.

A segunda misión é Mangalyaan 2, a continuación da exitosa misión Mars Orbiter de ISRO. Aínda que o obxectivo principal da primeira misión era demostrar as capacidades de chegar a Marte, Mangalyaan 2 centrarase na exploración científica. Isto inclúe estudar a actividade xeolóxica en Marte, como as dunas de area movedizas e as caídas de pedras, utilizando unha combinación de instrumentos como unha cámara hiperespectral e un radar.

Ao estudar estes planetas, ISRO espera comprender mellor a evolución dos corpos planetarios e os factores que fan habitable a Terra. Este coñecemento podería permitir que os humanos interveñan se fose necesario para evitar que a Terra se converta no futuro como Marte ou Venus.

