Descubrimento emocionante: dióxido de carbono atopado na lúa Europa de Xúpiter

Os astrónomos fixeron un descubrimento innovador coa axuda do telescopio espacial James Webb, identificando o dióxido de carbono na superficie xeada da lúa de Xúpiter, Europa. Este achado podería ter implicacións significativas para a busca de vida extraterrestre. O dióxido de carbono detectado probablemente se orixinou dun océano subterráneo baixo a superficie xeada de Europa, en lugar de ser traído de fontes externas como meteoritos. A presenza de carbono suxire que o océano de Europa podería albergar potencialmente o elemento esencial para a vida.

Os datos do telescopio tamén revelaron que o dióxido de carbono é máis abundante nunha rexión específica coñecida como Tara Regio, que é relativamente nova en termos xeolóxicos e ten unha superficie de xeo interrompida. Observacións anteriores co telescopio Hubble xa indicaran a presenza de sal derivada do océano en Tara Regio. O recente descubrimento do dióxido de carbono apoia aínda máis a hipótese de que procedía do océano interno de Europa.

Geronimo Villanueva, do Goddard Space Flight Center da NASA, explica a importancia de comprender a química do océano de Europa. "Na Terra, á vida gústalle a diversidade química: canto máis diversidade, mellor", di. "Somos unha vida baseada en carbono. Entender a química do océano de Europa axudaranos a determinar se é hostil á vida tal e como a coñecemos ou se pode ser un bo lugar para a vida".

Europa considerouse durante moito tempo un dos principais candidatos para albergar vida no noso sistema solar. De feito, a NASA está a planificar a misión Europa Clipper, prevista para o lanzamento en 2024, para explorar esta lúa en detalle. A misión implicará varios sobrevós por Europa, recollendo datos extensos mediante un conxunto de instrumentos. Pretende proporcionar información valiosa sobre a habitabilidade potencial do océano de Europa e avaliar a posibilidade de atopar vida extraterrestre.

Este descubrimento de dióxido de carbono en Europa é un avance emocionante na nosa comprensión desta intrigante lúa. Reforza a crenza de que Europa ten un potencial significativo para manter a vida e destaca a necesidade de seguir explorando para desvelar os misterios deste mundo xeado.

Fonte: News18.com