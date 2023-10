A misteriosa busca do planeta nove: feito ou ficción?

Durante anos, os teóricos da conspiración cautivaron ao mundo coas súas afirmacións dun noveno planeta secreto que se esconde ao bordo do noso Sistema Solar. Coñecido como Nibiru ou Planeta X, este enigmático corpo celeste crese que ten a chave da nosa existencia e que tamén pode representar unha ameaza para a humanidade. Non obstante, a pesar dos fascinantes contos e especulacións, a existencia deste planeta oculto segue sen estar probada.

O concepto de planeta oculto ten as súas raíces no século XIX, cando o astrónomo Percival Lowell afirmou que o descubriu. Aínda que Lowell nunca puxo os ollos no planeta esquivo, estaba convencido da súa existencia e mesmo destinou fondos para máis investigacións. Porén, a pesar dun século de busca, non se atoparon probas concretas.

A pesar da falta de probas, algúns científicos como Mike Brown e Konstantin Batygin de Caltech entretiveron a idea do Planeta Nove. Nun artigo de coautor, formularon a hipótese da existencia deste planeta baseándose no descubrimento dun obxecto no Cinto de Kuiper, unha rexión de corpos xeados e rochosos máis aló de Neptuno. A peculiar órbita deste obxecto suxire a presenza dun mundo masivo e rochoso de aproximadamente dez veces o tamaño da Terra. A existencia doutros obxectos con órbitas igualmente afectadas reforza aínda máis a teoría.

Aínda que a procura do Planeta Nove é unha tarefa desalentadora debido á inmensidade do espazo e ás limitacións das enquisas astronómicas, os científicos seguen firmes na súa procura por descubrir a verdade. O descubrimento deste planeta oculto non só revolucionaría a nosa comprensión da evolución do Sistema Solar senón que tamén proporcionaría información valiosa sobre os confins exteriores do noso barrio cósmico.

En conclusión, a existencia dun noveno planeta oculto nos marxes do Sistema Solar segue cativando a imaxinación de moitos. A pesar de que non hai probas concretas ata agora, os científicos están impulsados ​​polo descubrimento de obxectos con órbitas pouco habituais e a súa determinación de explorar máis a posibilidade. Só o tempo e a continua investigación arroxarán luz sobre a verdadeira natureza deste misterioso planeta.

Fontes:

[Fonte 1]: Nome da fonte

[Fonte 2]: Nome da fonte