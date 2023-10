A busca da forza e da lixeireza: os científicos crean un supermaterial que combina ADN e vidro

By

Os científicos lograron un gran avance na ciencia dos materiais ao combinar a forza do ADN coa pureza do vidro, dando como resultado un supermaterial cinco veces máis lixeiro e catro veces máis resistente que o aceiro. Este novo material, creado por investigadores da Universidade de Connecticut, da Universidade de Columbia e do Brookhaven National Lab, está a ser aclamado como o material "máis forte coñecido" pola súa densidade.

O reto de atopar un material que posúa tanto forza como lixeireza sempre foi difícil. Non obstante, este equipo de investigadores demostrou que estas dúas calidades non se excluyen mutuamente. Inspirados na armadura de Iron Man, os científicos buscaron crear un material que fose o suficientemente lixeiro para voar, pero tamén o suficientemente forte como para resistir os ataques inimigos.

O segredo detrás deste supermaterial reside en aproveitar a forza inherente do vidro. Aínda que o vidro pode ser fráxil na súa forma convencional, pode soportar inmensas presións cando está no seu estado máis puro e impecable. Ao usar partículas de vidro de tamaño nano que son máis lixeiras que a maioría dos metais e cerámicas, as estruturas feitas con este vidro prístino fanse poderosas e lixeiras.

Para dar forma ás partículas de vidro nun marco 3D, os investigadores recorreron ao ADN como un andamio. Crearon un marco de ADN autoensamblado que actúa como un esqueleto sobre o que se aplica un revestimento de vidro. Este delicado equilibrio entre o andamio de ADN e o revestimento de vidro dá como resultado un material resistente pero lixeiro, que alcanza unhas fortalezas e densidades sen precedentes.

Aínda que se necesita máis investigación antes de poder empregar esta tecnoloxía, os investigadores xa están a planear crear materiais aínda máis resistentes incorporando cerámicas de carburo ou alterando a estrutura do ADN. As posibilidades desta tecnoloxía son amplas, e ata pode levar ao desenvolvemento dunha armadura corporal semellante ao traxe de Iron Man.

Os resultados deste estudo foron publicados na revista Cell Reports Physical Science.

Fontes:

- O material "máis forte" inspirado en Iron Man aclamado como "supermaterial" - Science Daily

– Os científicos crean supermaterial máis lixeiro e resistente que o aceiro – CNET