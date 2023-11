A nova técnica de imaxe ecográfica permite a observación en tempo real de macrófagos en acción

Científicos de Penn State desenvolveron un innovador método baseado en burbullas que permite a observación en tempo real de macrófagos, un tipo esencial de célula inmune, dentro do tecido de mamíferos mediante a tecnoloxía de imaxes de ultrasóns. Os macrófagos xogan un papel crucial no noso sistema inmunitario, salvando a brecha entre a inmunidade innata e adaptativa e axudando en funcións como loitar contra as infeccións e promover a rexeneración dos tecidos. Non obstante, ata agora, visualizar as súas actividades dentro do corpo foi un reto.

Tradicionalmente, as imaxes de ultrasóns non lograron diferenciar os macrófagos doutras células, xa que se comportan de xeito similar. Para superar esta limitación, os investigadores de Penn State idearon un axente de contraste utilizando nanoemulsións, que son pequenas gotas de aceite que reflicten as ondas sonoras dos ultrasóns de forma eficiente. Estas nanoemulsións introducíronse nos macrófagos, que as interiorizaron. Cando foron sometidas a ondas ultrasóns, as gotículas sufriron un cambio de fase, formando burbullas de gas que proporcionaban o contraste de imaxe necesario para distinguir os macrófagos das células circundantes.

Nun experimento de proba de concepto usando mostras de tecido porcino, o equipo visualizou con éxito macrófagos en tempo real. Esta innovadora técnica de imaxe podería avanzar na comprensión de como funciona o sistema inmunitario e como progresan as enfermidades, así como axudar ao desenvolvemento de terapias celulares máis eficaces.

As futuras aplicacións desta tecnoloxía poden estenderse máis aló dos macrófagos a outros tipos de células inmunitarias e o seguimento da acumulación de placa nas arterias. Os investigadores tamén pretenden colaborar con investigadores de inmunoloxía interesados ​​en utilizar esta técnica para os seus estudos.

Este novo método de imaxe de ultrasóns é moi prometedor para desbloquear todo o potencial das terapias con macrófagos para varias condicións de saúde, incluíndo cancro, trastornos autoinmunes, infeccións e danos nos tecidos. Ao ofrecer unha visión en tempo real das actividades celulares dentro do corpo, os investigadores poden obter información valiosa sobre a progresión da enfermidade e os mecanismos de curación, o que leva a estratexias de tratamento máis eficaces.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que son os macrófagos?

Os macrófagos son un tipo de célula inmunitaria que xoga un papel crucial en varias funcións do sistema inmunitario, incluíndo detectar e eliminar patóxenos, promover a cicatrización de feridas e regular as respostas inmunitarias.

Cal é a importancia de visualizar os macrófagos en tempo real?

A visualización en tempo real dos macrófagos permite aos investigadores observar as súas actividades dentro do corpo, proporcionando información sobre a progresión da enfermidade e os mecanismos de curación. Esta información pode contribuír ao desenvolvemento de terapias máis eficaces para afeccións como o cancro, os trastornos autoinmunes, as infeccións e o dano tisular.

Como funciona a nova técnica de ecografía?

A técnica consiste en introducir nanoemulsións, pequenas gotas de aceite, nos macrófagos. Baixo as ondas ultrasóns, estas gotículas sofren un cambio de fase, formando burbullas de gas que se poden detectar e distinguir das células circundantes, o que permite a observación en tempo real dos macrófagos no tecido dos mamíferos.

Cales son as futuras aplicacións desta tecnoloxía?

Os investigadores planean explorar o uso desta técnica para visualizar outros tipos de células inmunes dentro do corpo humano e controlar a acumulación de placa nas arterias. Tamén están abertos a colaboracións con investigadores de inmunoloxía interesados ​​en utilizar este método de imaxe para os seus estudos.