Blazars: Desvelando os misterios dos neutrinos de alta enerxía

Os blazars, un tipo de núcleos galácticos activos coñecidos como quásares, cautivaron aos investigadores durante anos coas súas impresionantes erupcións de raios gamma. Agora, un equipo de investigación internacional realizou unha análise estatística exhaustiva para arroxar luz sobre a conexión entre estas emisións de neutrinos de alta enerxía. Dirixidos polo profesor Kenji Yoshida do Departamento de Sistemas de Información Electrónica do Instituto Tecnolóxico de Shibaura en Xapón, os descubrimentos do equipo ofrecen unha visión intrigante da complexa relación entre os blazars e o fluxo de neutrinos.

Os blazars destacan doutros quásares pola súa capacidade única de emitir bengalas directamente cara á Terra. Estes eventos explosivos liberan raios cósmicos de alta enerxía, impulsados ​​desde o núcleo destas galaxias en chorros que abranguen grandes distancias. Dentro destes raios cósmicos, as interaccións cos fotóns dan lugar a partículas subatómicas chamadas neutrinos.

Os científicos cren firmemente que as erupcións de raios gamma dos blazars están estreitamente ligadas á detección de neutrinos no ceo. Esta teoría gañou apoio en 2017 cando o detector de neutrinos do Polo Sur coñecido como "IceCube" observou un evento de neutrinos de alta enerxía que coincidiu tanto no tempo como na localización cunha llamarada blazar chamada TXS 0506+056. Este descubrimento levantou a posibilidade de que unha poboación de blazars produza neutrinos de alta enerxía durante as erupcións. Non obstante, a relación precisa entre a actividade de queima de blazar e a emisión de neutrinos segue a ser un crebacabezas que precisa de máis exploración.

No seu estudo, o equipo de investigación internacional examinou un total de 145 blazars. Deles, 144 foron extraídos da Lista de fontes monitorizadas do telescopio de área grande Fermi, incluíndo o notable blazar TXS 0506+056. Para comprender a contribución das erupcións de raios gamma á emisión de neutrinos, os investigadores construíron curvas de luz separadas semanalmente, que representan o fluxo medio de raios gamma de cada blazar. Empregando un algoritmo bayesiano, determinaron o ciclo de traballo de queima (a porcentaxe de tempo que un blazar pasa nun estado de queima) e a fracción de enerxía correspondente para cada blazar.

A través da súa análise, o equipo descubriu unha tendencia clara: os blazars con ciclos de traballo máis baixos e fraccións de enerxía eran máis frecuentes na súa mostra. Estes parámetros mostraban distribucións similares ás leis de potencia, demostrando unha sólida correlación entre eles. Ademais, os investigadores identificaron unha disparidade significativa nos ciclos de traballo de flare entre os diferentes tipos de blazars.

Notablemente, o equipo tamén avaliou o fluxo de enerxía de neutrinos de cada erupción de raios gamma, utilizando unha relación de escala que considera as luminosidades de neutrinos e raios gamma. Ao comparar as súas predicións coa sensibilidade integrada no tempo de IceCube, os investigadores puideron establecer límites superiores sobre as contribucións das erupcións ao fluxo isotrópico de neutrinos difusos.

Destacando a importancia do seu traballo, o profesor Yoshida fixo fincapé no seu potencial para avanzar no coñecemento científico sobre a orixe dos neutrinos astrofísicos. Con máis observacións e a aplicación do seu método, os investigadores esperan desvelar os misterios que rodean aos blazars e o seu papel na produción de neutrinos de alta enerxía.

Preguntas máis frecuentes:

P: Que son os blazars?

Os blazars son un tipo de núcleos galácticos activos coñecidos como quásares. O que os distingue é a súa capacidade para emitir bengalas dirixidas cara á Terra.

P: Que son os neutrinos?

Os neutrinos son partículas subatómicas que non posúen carga eléctrica e interactúan débilmente coa materia. Pódense producir a través de interaccións de raios cósmicos en eventos astrofísicos de alta enerxía como as labaradas.

P: Como se conectan as erupcións de raios gamma dos blazars aos neutrinos de alta enerxía?

Os científicos cren que as erupcións de raios gamma dos blazars poden ser os principais eventos responsables da detección de neutrinos de alta enerxía no ceo. O momento e o posicionamento dun evento de neutrinos de alta enerxía detectado por IceCube aliñáronse cunha llamarada de blazar, o que deixa entrever unha correlación entre os dous fenómenos.

P: Que descubriu o equipo de investigación?

O equipo de investigación descubriu que os blazars con ciclos de traballo e fraccións de enerxía máis baixas eran máis comúns na súa mostra. Tamén identificaron unha diferenza significativa nos ciclos de traballo de flare entre os diferentes tipos de blazars. Ademais, estableceron límites superiores sobre as contribucións das erupcións ao fluxo isotrópico de neutrinos difusos.

(Fonte: The Astrophysical Journal)