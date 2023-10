Australian Cane Toads: os renacuajos caníbales aceleran a evolución

Os sapos de cana en Australia enfróntanse a unha grave ameaza da súa propia especie: os renacuajos caníbales. Estes renacuajos adoitan consumir crías, o que fai que se desenvolvan a un ritmo máis rápido. Non obstante, este crecemento acelerado ten un custo.

Os sapos de cana foron introducidos en Australia en 1935 para controlar os escaravellos da cana. Pola contra, os sapos convertéronse nunha especie invasora, multiplicándose fóra de control e representando unha ameaza para o ecosistema. A toxicidade destes sapos tamén pon en perigo aos marsupiais carnívoros autóctonos.

Aínda que os sapos de cana adultos miden uns 25 cm (10 polgadas) de lonxitude, son os seus renacuajos os que mostran un comportamento caníbal, consumindo a súa propia especie. Este comportamento non é raro nas especies de sapos e sapos, que adoita ocorrer cando os recursos son escasos. Non obstante, os sapos de cana australianos presentan este comportamento con bastante frecuencia.

Nun experimento realizado pola bióloga de especies invasoras Jayna DeVore e os seus colegas, descubriron que os renacuajos australianos tiñan 2.6 veces máis probabilidades de canibalizar as crías en comparación cos renacuajos non australianos. Outro experimento revelou que os renacuajos australianos eran 30 veces máis atraídos polas crías que outros renacuajos.

As crías en Australia desenvólvense a un ritmo máis rápido que as súas contrapartes doutros lugares. Aínda que este desenvolvemento acelerado aumenta as súas posibilidades de supervivencia, déixaos menos desenvolvidos que os sapos de cana non australianos nas etapas de renacuajo e madurez das súas vidas.

Estas crías evolucionaron para acelerar o seu desenvolvemento cando perciben a presenza doutros renacuajos, o que indica competencia e potencial canibalismo. Esta adaptación evolutiva permítelles reducir a duración da súa etapa vulnerable.

O canibalismo entre sapos de cana podería ser visto como unha forma de control da poboación, xa que elimina a competencia polos recursos limitados da lagoa. Tamén demostra a notable velocidade á que pode ocorrer a evolución. Os sapos de cana australianos evolucionaron significativamente desde a súa introdución no continente.

Esta investigación engádese á nosa comprensión da complexa dinámica das especies invasoras e do impacto que poden ter nos ecosistemas nativos. O estudo publicouse en PNAS e destaca a carreira armamentística evolutiva en curso entre a fase de renacuajo caníbal e as fases vulnerables de ovos e crías nos hábitats invadidos.

