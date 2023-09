Un novo proxecto para recuperar a maxia da observación do ceo nocturno

By

No mundo da astronomía, o debate entre o uso de telescopios grandes e complicados fronte aos prismáticos simples e portátiles sempre foi un tema de discusión. Aínda que os telescopios teñen o seu lugar, moitos astrónomos descobren que os prismáticos ofrecen unha visión real e inmersiva do ceo nocturno. Os prismáticos non só son máis portátiles, senón que tamén proporcionan unha forma única e atractiva de explorar e aprender sobre o ceo.

Analog Sky, un proxecto de Robert Asumendi, anunciou recentemente un emocionante kit de bricolaxe chamado Magic. Este proxecto ten como obxectivo recuperar a maxia da observación do ceo permitindo aos usuarios construír os seus propios prismáticos astronómicos tipo caixa. O kit combina as mellores características dos prismáticos e dos telescopios, proporcionando unha forma nova e innovadora de explorar o ceo nocturno.

Building Magic é un proceso sinxelo que se pode abordar de tres formas diferentes. Os usuarios poden imprimir en 3D a maioría das pezas (excluíndo a óptica) en función das especificacións proporcionadas, pedir as pezas a provedores suxeridos ou adoptar un enfoque híbrido e combinar ambos métodos. O resultado final é un telescopio binocular compacto e lixeiro cun visor de ángulo recto, semellante aos visores de mesa do Project Moonwatch utilizados na década de 1960.

Magic non só é fácil de usar, senón que tamén ten múltiples aplicacións. Pódese usar para ver terrestre, observar aves e incluso compartir entre varios observadores. O espazamento dos oculares de dioptrías pódese axustar rapidamente, permitindo unha transferencia perfecta da vista dunha persoa a outra. Ademais, Magic está deseñado para ser compacto e lixeiro, polo que é ideal para sesións rápidas no pórtico ou para que os nenos o leven por conta propia.

O kit Magic pódese actualizar con filtros e inclúe un punteiro láser de 4 miliwatts para apuntar e un buscador desplegable 1x como copia de seguridade. O custo total para construír Magic varía de algo máis de 300 dólares se as pezas están impresas en 3D a uns 500 dólares se se usa o trípode recomendado. Tendo en conta que os prismáticos astronómicos de alta calidade poden custar ata mil dólares, o custo de construír Magic é relativamente accesible.

A maxia de Analog Sky ofrece ás familias a oportunidade de participar nun proxecto compartido e de reconectarse coa sinxeleza e beleza do ceo nocturno. Nunha era dominada polo tempo de pantalla, Magic ofrece unha forma refrescante e inmersiva de gozar xuntos das marabillas do universo.

