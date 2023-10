A colaboración internacional descobre a fonte do terremoto máis grande xamais rexistrado

By

Un equipo mundial de científicos, liderado pola Universidade de Oxford, deu a coñecer os resultados dunha colaboración innovadora para determinar a causa do maior evento sísmico xamais rexistrado en Marte. O estudo, que incluíu contribucións de varias axencias espaciais de todo o mundo, conclúe que o terremoto non foi causado por un impacto de meteorito, senón por forzas tectónicas masivas dentro da codia de Marte.

O suceso sísmico, coñecido como S1222a, rexistrou unha magnitude de 4.7 e xerou vibracións en todo o planeta durante polo menos seis horas. Inicialmente, os científicos crían que o suceso puido ser causado por un impacto de meteorito debido a semellanzas no sinal sísmico con impactos anteriores. Lanzaron unha busca internacional dun cráter novo, que inclúe misións da Axencia Espacial Europea, a Axencia Espacial Nacional Chinesa, a Organización de Investigación Espacial da India e a Axencia Espacial dos Emiratos Árabes Unidos.

Despois de meses de investigación, o equipo confirmou que non se atopou ningún cráter novo. Pola contra, o evento sísmico atribuíuse á liberación de enormes forzas tectónicas no interior de Marte. O estudo, publicado na revista Geophysical Research Letters, suxire que Marte é máis activo sísmicamente do que se pensaba.

O doutor Benjamin Fernando, o investigador principal da Universidade de Oxford, afirmou que aínda que Marte non ten actualmente tectónica de placas activa, o evento probablemente foi causado pola liberación de estrés dentro da codia de Marte. Estas tensións acumuláronse ao longo de miles de millóns de anos, xa que diferentes partes do planeta arrefríanse e encollense a diferentes ritmos.

Os resultados deste estudo proporcionan información valiosa sobre a actividade xeolóxica de Marte, o que podería axudar a determinar lugares axeitados para futuros hábitats humanos no planeta vermello. A colaboración entre misións internacionais senta un precedente para futuros esforzos cooperativos na exploración do espazo profundo.

A investigación do equipo tamén destacou a importancia de manter unha gama diversa de instrumentos científicos en Marte para reunir datos cruciais. Científicos da Axencia Espacial Europea, China e os Emiratos Árabes Unidos expresaron o seu entusiasmo por participar no estudo e o seu compromiso para mellorar o noso coñecemento de Marte.

Esta colaboración sen precedentes ten implicacións significativas para futuras misións, xa que o equipo planea aplicar os seus descubrimentos ás próximas misións lunares e á exploración da lúa Titán de Saturno.

Fonte: Universidade de Oxford

Cita: "Unha orixe tectónica para o maior marsquake observado por InSight", Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619