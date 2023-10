Únete ás Festas Lunares: evento internacional Observe the Moon Night

By

Cada ano, a NASA organiza un evento extraordinario que reúne a persoas de todo o mundo para observar a Lúa de forma virtual. International Observe the Moon Night é unha celebración pública anual que ten como obxectivo unir aos entusiastas da Lúa, promover a ciencia e a exploración lunar e honrar as nosas conexións culturais e persoais co compañeiro celeste da Terra.

A beleza deste evento reside na súa accesibilidade. Independentemente da túa localización, podes participar nas festas lunares. Tes a opción de asistir ou organizar eventos virtuais ou presenciais, ou simplemente observar a Lúa desde a comodidade da túa propia casa. A comunidade lunar global xúntase a través de varias plataformas como a páxina de Facebook do evento, as canles de redes sociais que utilizan #ObserveTheMoon e o grupo Flickr International Observe the Moon Night.

A NASA delineou varios obxectivos para este evento. En primeiro lugar, serve de celebración, que reúne a persoas de todo o mundo que comparten a paixón pola Lúa. Tamén pretende dar a coñecer os programas lunares da NASA, facendo que a ciencia e a exploración lunar sexan máis accesibles ao público. Ademais, International Observe the Moon Night capacita ás persoas para explorar o reino da Lúa e a ciencia espacial, utilizando a Lúa da Terra como punto de partida para a súa viaxe de descubrimento.

O evento anima a compartir historias, imaxes, obras de arte e moito máis inspiradas na Lúa, fomentando unha conexión creativa co noso veciño celeste. Ao espertar o interese pola observación lunar, International Observe the Moon Night estende o seu impacto ao ceo máis amplo e ao mundo que nos rodea, inspirando a exploración en curso.

Así que marca os teus calendarios! O evento Internacional Observe the Moon Night deste ano pódese presenciar a través da NASA TV Broadcast. Sintoniza ás 7:23 EDT / 00:21 UTC o 2023 de outubro de XNUMX e únete á comunidade lunar global nunha encantadora viaxe de descubrimento e aprecio pola Lúa.

Fontes:

-A Misión Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, a División de Exploración do Sistema Solar do Goddard Space Flight Center da NASA e outras organizacións astronómicas e da NASA.