A ciencia detrás do coeficiente de difusión de quarks pesados: explorando o plasma de quark-gluóns

Os científicos calcularon con éxito o coeficiente de difusión dos quarks pesados, unha medida da rapidez coa que se transfire o momento dunha sopa derretida de quarks e gluóns a quarks pesados. Este avance conseguiuse utilizando algunhas das supercomputadoras máis potentes do mundo. Os cálculos revelaron que a transferencia de momento é extremadamente rápida, alcanzando os límites establecidos pola mecánica cuántica. As interaccións entre os quarks e gluóns liberados e os quarks máis pesados ​​son tan fortes e frecuentes que arrastran eficazmente aos quarks pesados.

Estes achados arroxan luz sobre resultados experimentais que mostran que os quarks pesados ​​quedan atrapados no fluxo de materia xerado nas colisións de ións pesados. As colisións, que teñen lugar en colisionadores de partículas como o Relativistic Heavy Ion Collider e o Large Hadron Collider, crean un estado coñecido como plasma quark-gluón (QGP). A análise tamén proporciona probas adicionais que apoian a hipótese de que o QGP é un líquido case perfecto, cunha viscosidade incriblemente baixa que se achega aos límites da mecánica cuántica. A investigación non só mellora a nosa comprensión destas colisións, senón que tamén destaca a colaboración e cooperación entre os teóricos internacionais e a comunidade de investigación en física nuclear.

A baixa viscosidade do QGP pódese comparar cunha rocha pesada que flúe nun regato. As intensas interaccións entre os quarks liberados e os gluóns dan como resultado un camiño libre medio, ou a distancia que pode percorrer unha partícula antes de interactuar con outra, que é extremadamente pequena. Isto significa que os quarks pesados ​​cun camiño libre medio igualmente pequeno experimentarán suficientes interaccións para ser arrastrados polas partículas liberadas no QGP.

Para calcular o coeficiente de difusión dos quarks pesados, os físicos da colaboración HotQCD utilizaron supercomputadoras poderosas e empregaron o QCD de celosía, unha técnica para resolver as complexas ecuacións da cromodinámica cuántica. O equipo descubriu que o coeficiente de difusión dos quarks pesados ​​é excepcionalmente grande, o que confirma que o camiño libre medio dos quarks pesados ​​dentro do QGP é moi curto. Estes cálculos axudarán aos teóricos a mellorar as simulacións de como se producen os quarks pesados ​​no QGP e como evolucionan as súas interaccións a medida que o QGP sofre cambios.

A investigación contou co apoio da Oficina de Ciencia do Departamento de Enerxía, en particular da Oficina de Física Nuclear, como parte da colaboración coa teoría tópica Scientific Discovery through Advanced Computing (SciDAC) e a Teoría do Sabor Pesado (HEFTY). Tamén se recoñeceu o financiamento doutras fontes para os colaboradores individuais. O estudo fixo uso dos recursos computacionais do National Energy Research Scientific Computing Center e das instalacións da USQCD Collaboration.

