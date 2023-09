Novo descubrimento: os primeiros humanos usaron madeira para construír estruturas hai máis de 476,000 anos

Investigadores da Universidade de Liverpool e da Universidade de Aberystwyth fixeron recentemente un importante descubrimento arqueolóxico no xacemento de Kalambo Falls en Zambia. Atoparon unha pila de troncos entrelazados que datan de 476,000 anos atrás, o que indica que os primeiros humanos estaban a usar madeira para construír estruturas moito antes do que se cría.

Os artefactos de madeira da Idade de Pedra Temprana son incriblemente raros nos rexistros arqueolóxicos debido á degradación natural da madeira co paso do tempo. Non obstante, as condicións únicas de encharcado no lugar das cataratas de Kalambo preservaron estes rexistros, converténdoos na evidencia máis antiga de estruturas de madeira atopadas ata a data.

Os investigadores tamén descubriron no lugar unha cuña, un pau de escavación, un tronco cortado e unha rama dentada. Ao examinar as marcas de corte nos restos de madeira, concluíron que os primeiros humanos elaboraban e montaban grandes troncos, posiblemente para crear cimentos ou partes de vivendas.

Este novo descubrimento desafía a suposición anterior de que o uso temperán da madeira estaba limitado a armas como lanzas e bastóns de cavar. Suxire que a madeira intencionada xa estaba a suceder hai medio millón de anos. O estudo, publicado na revista Nature, arroxa luz sobre as técnicas de traballo da madeira e as capacidades dos primeiros humanos durante a era paleolítica.

Os rexistros conservados tamén exhiben un estilo de madeira que non se ve noutros lugares de África ou Eurasia da mesma época, o que fai que este descubrimento sexa aínda máis único. Os rexistros entrelazados proporcionan información valiosa sobre as prácticas de construción dos primeiros humanos e o seu uso da madeira como material de construción.

Esta investigación innovadora abre posibilidades para máis estudos sobre as primeiras civilizacións humanas e as súas prácticas arquitectónicas. Engádese á nosa comprensión do enxeño e recursos dos primeiros humanos na utilización de materiais naturais para fins de construción.

ADN do tigre de Tasmania desbloqueado a través da análise de ARN, ampliando a investigación xenética

Os científicos lograron un gran avance no campo da paleoxenómica ao extraer e analizar con éxito o ácido ribonucleico (ARN) dun exemplar de tigre de Tasmania conservado de 130 anos. Esta é a primeira vez que se obtén ARN dunha especie extinta, o que supón un fito importante na investigación xenética.

A paleoxenómica céntrase en estudar o material xenético de especies antigas e extinguidas para comprender a súa evolución, os cambios poboacionais e os papeis ecolóxicos. Aínda que a secuenciación do ADN foi unha ferramenta valiosa neste campo, ten limitacións ao proporcionar información detallada sobre a dinámica e a regulación da expresión xénica.

O ARN, por outra banda, está implicado na expresión xénica e pode proporcionar información específica sobre a actividade xenética específica do tecido. Ao analizar o ARN extraído do tecido muscular e da pel do tigre de Tasmania, os investigadores obtiveron información valiosa sobre a súa actividade xenética, como os tipos de músculos e as características relacionadas co sangue.

Ademais, o estudo mellorou a anotación do xenoma do tigre de Tasmania, identificando novos elementos xenéticos e microARN que antes eran descoñecidos. A análise tamén revelou a presenza de antigos virus de ARN dentro do tecido, o que ofrece coñecementos potenciais sobre a evolución dos virus ao longo do tempo.

Este estudo innovador non só proporciona unha comprensión máis profunda da dinámica xenética nunha especie extinta, senón que tamén abre perspectivas interesantes para futuras investigacións no campo da paleoxenómica. Ao desbloquear a información xenética almacenada no ARN, os científicos poden ampliar o noso coñecemento sobre a vida antiga e as súas complexidades xenéticas.

Científicos crean seda de araña forte e sostible usando vermes de seda modificados xeneticamente

Investigadores da Universidade de Donghua de China desenvolveron un novo tipo de seda de araña que é significativamente máis forte e resistente que os materiais tradicionais como o Kevlar. Os científicos lograron este avance utilizando vermes de seda xeneticamente modificados para producir a seda de araña.

A seda de araña é coñecida pola súa excepcional resistencia e durabilidade, pero resultou difícil de reproducir comercialmente. Ao combinar as propiedades das fibras de seda e poliamida, os científicos crearon fibras de seda de araña que son á vez fortes e resistentes.

O obxectivo era producir fibras respectuosas co medio ambiente que puidesen fabricarse facilmente. As fibras sintéticas como o nailon e o Kevlar son fortes pero non naturais. O uso de vermes de seda modificados xeneticamente permitiu aos investigadores replicar as propiedades naturais da seda de araña dun xeito rendible e escalable.

Este novo invento ten o potencial de revolucionar diversas industrias, incluíndo téxtiles e materiais cirúrxicos. As fibras de seda de araña altamente duradeiras e sostibles poderían substituír os materiais sintéticos, ofrecendo unha alternativa máis ecolóxica.

Os desenvolvementos posteriores na comercialización da seda de araña poderían ter aplicacións xeneralizadas e impactar en múltiples sectores, promovendo un enfoque máis sostible e ecolóxico da produción de materiais.

Un estudo revela a vía neuronal no cerebro das nais que responde aos choros dos nenos

Un estudo recente realizado por investigadores da Facultade de Medicina da Universidade de Nova York arroxa luz sobre a vía neuronal no cerebro das nais que responde aos choros dos bebés. Os descubrimentos revelan que unha vía neuronal específica leva os sinais auditivos dos choros infantís ás neuronas responsables de producir oxitocina no cerebro das nais.

A oxitocina xoga un papel crucial nos procesos maternos como o parto e a lactancia. O estudo, realizado en ratos nais e os seus bebés, explorou a activación da vía neuronal implicada na liberación de oxitocina en resposta aos choros dos bebés.

A investigación utilizou gravacións electrofisiolóxicas e técnicas de fotometría para medir os sinais neuronais dos ratos. O estudo descubriu que a vía neuronal da oxitocina foi desencadeada específicamente polos choros dos bebés, demostrando unha resposta única en comparación con outros sons.

Esta vía neuronal actúa como un interruptor, controlando a liberación de oxitocina e influíndo nos comportamentos da nai ao escoitar chorar ao seu bebé. O estudo mostra como as indicacións sensoriais do bebé se integran no cerebro da nai, garantindo respostas adecuadas para unha crianza eficaz.

Comprender os mecanismos neuronais detrás das respostas maternas aos choros do bebé pode proporcionar información sobre a complexa natureza do vínculo e do coidado. Os resultados do estudo contribúen á nosa comprensión da intrincada relación entre a función cerebral, o comportamento e os instintos maternos.

