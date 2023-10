Visións sobre os avances e aplicacións dos materiais 2D

Este artigo destaca a recente revisión realizada por Roman Engel-Herbert, director do Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), e Joao Marcelo J. Lopes, científico sénior da PDI, sobre o campo dos materiais en capas bidimensionais ( 2DLM). A súa revisión, titulada "Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications", publícase en ACS Nano. Os autores proporcionan información valiosa sobre as tendencias actuais e as perspectivas futuras sobre a síntese e as propiedades destes materiais.

A revisión inspírase no noveno obradoiro anual Graphene and Beyond celebrado en 9. Tamén incorpora o traballo recente de PDI sobre o crecemento de heteroestruturas magnéticas de alta calidade mediante métodos epitaxiais. A revisión cobre unha gran variedade de temas, incluíndo teoría, síntese e procesamento, propiedades dos materiais, integración de materiais, estudo de dispositivos e heteroestruturas 2022D torcidas.

Algúns dos temas fundamentais discutidos na revisión inclúen a modelización de defectos e intercalantes, centrándose nas vías de formación e nas funcionalidades estratéxicas. Tamén se destaca o papel da aprendizaxe automática na síntese e na detección. A revisión fai fincapé en importantes desenvolvementos na síntese, procesamento e caracterización de diversos materiais 2D. Ademais, explora as propiedades ópticas e fonónicas destes materiais, controladas pola inhomoxeneidade do material, a imaxe multidimensional, a biodetección e a análise de aprendizaxe automática.

Introdúcese o concepto de heteroestruturas mix-dimensionais que utilizan bloques de construción 2D para dispositivos de lóxica e memoria de próxima xeración. Os autores tamén afondan na importancia das homouncións de ángulo de torsión no transporte cuántico e proporcionan perspectivas futuras para o campo do 2DLM.

Os autores que colaboran na revisión inclúen expertos de varios institutos estadounidenses e institucións internacionais como a Universidade de Innsbruck. Esta colaboración garante unha perspectiva integral e global sobre os avances e aplicacións dos materiais 2D.

En xeral, a revisión de Engel-Herbert e Lopes ofrece unha visión xeral do estado actual do campo e presenta perspectivas interesantes para o futuro dos materiais 2D.

