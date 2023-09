Vivir como un astronauta analóxico na Antártida

En novembro de 2022, Tara Sweeney embarcouse nunha expedición de investigación ao glaciar Thwaites na Antártida Occidental. Aínda que o seu obxectivo principal era estudar a xeoloxía e o derretimento do xeo do glaciar, Sweeney non puido evitar que se lle lembrara o que se podería sentir sendo un explorador espacial. Como antigo oficial da Forza Aérea e actual estudante de doutoramento en xeoloxía lunar, sentiu a semellanza entre as expedicións antárticas e as misións espaciais.

Durante anos, os científicos espaciais estiveron estudando as experiencias das persoas que viven en ambientes extremos como a Antártida para comprender mellor os desafíos e as condicións que os astronautas poden afrontar noutros planetas. Estas expedicións polares serven como un análogo valioso para a exploración espacial, ofrecendo información sobre os aspectos fisiolóxicos e psicolóxicos das misións de longa duración.

Durante a súa estancia de 16 días no glaciar Thwaites, Sweeney e o seu equipo viviron en tendas de campaña e enfrontáronse ás duras condicións meteorolóxicas. Afrontaron tormentas e tormentas de neve, pasando días atrapados dentro das súas tendas. Sweeney mesmo se viu atrapada nun branco, comparando a experiencia con estar dentro dunha pelota de ping-pong. A pesar dos retos, sentiu unha sensación de concentración e emoción que non experimentara no seu continente natal.

Asistir á Conferencia de astronautas analóxicos de 2023 en maio proporcionou a Sweeney unha oportunidade única de explorar aínda máis a experiencia dos astronautas analóxicos. A conferencia reuniu a persoas que simulan viaxes espaciais a longo prazo na Terra. Celebrado en Biosphere 2, un hábitat autónomo no deserto de Arizona, o evento tiña como obxectivo comprender a viabilidade de crear ambientes habitables en planetas hostís.

A viaxe de Sweeney ao glaciar Thwaites e a súa participación na Conferencia Analog Astronaut destacan a conexión entre as exploracións polares e as misións espaciais. Estas experiencias ofrecen información valiosa sobre os desafíos físicos e mentais que os astronautas poderían atopar nas futuras misións á Lúa, Marte e máis aló.

