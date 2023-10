Explorando a cuantificación infravermella da glicosilación en proteínas e AFM-IR

By

Este artigo destaca un próximo seminario web que afondará no emocionante ámbito da cuantificación infravermella da glicosilación en proteínas mediante microscopía de forza atómica (AFM-IR). Esta técnica combina as capacidades de alta resolución do AFM coa información molecular proporcionada pola espectroscopia infravermella, o que resulta nunha poderosa ferramenta para estudar a estrutura e función das proteínas.

Tradicionalmente, a microscopia infravermella estivo limitada pola súa débil resolución espacial. Non obstante, o acoplamento de AFM coa espectroscopia infravermella superou esta limitación, acadando unha resolución de arredor de 10 nm. Este avance permite aos investigadores rexistrar espectros e mapas de absorción de varias mostras, incluíndo proteínas, células e tecidos.

Unha área específica de enfoque neste seminario web é o estudo dos amiloides, especialmente en relación coa enfermidade de Alzheimer. As placas amiloides que se atopan no cerebro están compostas de formas agregadas do péptido beta amiloide. Usando AFM-IR, os investigadores poden investigar a agregación deste péptido e seguir os cambios na estrutura das fibrillas amiloides illadas. A técnica tamén se aplicou a neuronas e seccións cerebrais, proporcionando información molecular a unha resolución a nanoescala.

O seminario web estará dirixido por Jehan Waeytens, investigador posdoutoral da Université libre de Bruxelles. Cunha formación en química e unha ampla experiencia en espectroscopia infravermella, Waeytens realizou unha investigación innovadora sobre o uso de AFM-IR no estudo do péptido beta amiloide. O seu foco actual está nos consellos de AFM biofuncionalizados para máis avances neste campo.

En xeral, a cuantificación infravermella da glicosilación en proteínas mediante AFM-IR é moi prometedora para desvelar os misterios dos cambios estruturais das proteínas e as súas implicacións en varias enfermidades. Este seminario web ofrece unha oportunidade única para aprender máis sobre esta técnica de vangarda e as súas potenciais aplicacións.

Fontes:

- Universidade Libre de Bruxelas

– Investigación de Jehan Waeytens