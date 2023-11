Auroras en Urano: Desvelando o misterio detrás da temperatura do planeta

Os científicos fixeron recentemente un descubrimento interesante sobre o planeta Urano: a presenza de auroras infravermellas. Este avance prodúcese despois de tres décadas de extensa investigación e ofrece unha valiosa información sobre por que Urano, a pesar da súa considerable distancia do Sol, mantén unha temperatura máis alta da esperada.

As auroras, a luz natural que se mostra na atmosfera dun planeta, fórmanse cando as partículas cargadas do Sol interactúan cos gases da atmosfera superior. Estes fenómenos ocorren durante períodos de alta actividade solar, como erupcións solares e execcións de masa coronal. Pódense observar arredor dos polos magnéticos norte e sur de varios planetas do noso sistema solar.

Xúpiter e Saturno foron coñecidos polas súas vibrantes e poderosas auroras, debido aos seus fortes campos magnéticos e atmosferas densas. Urano e Neptuno, pola súa banda, teñen auroras máis febles pero impresionantes. No caso de Urano, ata agora só se observaron auroras ultravioleta desde 1986. Porén, os científicos nun estudo recente dirixido pola astrofísica Emma Thomas da Universidade de Leicester atoparon evidencias de auroras infravermellas na atmosfera de Urano.

Ao examinar 224 imaxes e estudar o comportamento dunha partícula ionizada específica chamada H3+, os investigadores detectaron un aumento da súa densidade sen un cambio de temperatura correspondente. Este achado suxire fortemente a existencia de auroras infravermellas en Urano, semellantes ás observadas en Xúpiter e Saturno. A presenza destas auroras podería explicar a temperatura inusualmente alta do planeta.

"Este traballo é a culminación de 30 anos de estudo auroral en Urano, que finalmente revelou a aurora infravermella e comezou unha nova era de investigacións sobre auroras no planeta. Os nosos resultados ampliarán o noso coñecemento sobre as auroras xigantes de xeo e fortalecerán a nosa comprensión dos campos magnéticos planetarios no noso sistema solar, nos exoplanetas e mesmo no noso propio planeta", dixo Emma Thomas.

Estes descubrimentos innovadores non só arroxan luz sobre os misterios de Urano, senón que tamén contribúen a mellorar a nosa comprensión das auroras máis aló do noso sistema solar. Mentres os científicos continúan explorando as enigmáticas profundidades do espazo, o estudo de fenómenos celestes como as auroras abre novas portas para desvelar os segredos do universo.

FAQ

1. Que son as auroras?

As auroras son mostras de luz natural na atmosfera superior dun planeta causadas pola interacción de partículas cargadas do Sol cos gases.

2. Onde se forman as auroras?

As auroras pódense observar ao redor dos polos magnéticos norte e sur de varios planetas, incluíndo a Terra, Venus, Marte, Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno.

3. Por que son significativas as auroras de Urano?

O recente descubrimento de auroras infravermellas en Urano proporciona información valiosa sobre a temperatura máis alta do planeta a pesar da súa distancia do Sol.

4. Que nos din as auroras sobre outros planetas?

O estudo das auroras en diferentes planetas axuda aos científicos a comprender o comportamento dos campos magnéticos, as atmosferas e outras características planetarias en todo o noso sistema solar e máis aló.

5. En que se diferencian as auroras nos distintos planetas?

As auroras de cada planeta teñen características únicas dependendo de factores como a intensidade do campo magnético, a densidade atmosférica e a interacción entre as partículas cargadas e os gases. Por exemplo, as auroras de Xúpiter son máis brillantes e poderosas que as da Terra, mentres que Venus e Marte teñen auroras máis febles debido a diferentes mecanismos.