Astrónomos presencian a primeira aurora infravermella en Urano, arroxando luz sobre extraños campos magnéticos

By

Os astrónomos fixeron un descubrimento innovador, xa que observaron unha aurora infravermella no planeta Urano por primeira vez. Este emocionante desenvolvemento ofrece información valiosa sobre os peculiares campos magnéticos que existen nos distantes xigantes xeados do noso sistema solar.

As auroras, coñecidas comunmente como auroras boreal e austral, son causadas normalmente polo choque dos ventos solares con partículas altamente cargadas na atmosfera terrestre. Esta colisión ioniza as partículas, facendo que emitan luz e creando as fascinantes pantallas verdes e moradas que vemos nas rexións polares.

Observáronse formas semellantes de aurora noutros planetas, como os turbulentos ceos de Xúpiter e as súas lúas. En 1986, a sonda Voyager 2 proporcionou a primeira visión de auroras ultravioleta en Urano. Non obstante, este recente descubrimento supón a primeira vez que se documenta unha aurora infravermella no planeta.

A diferenza da atmosfera terrestre, que está composta principalmente por nitróxeno e osíxeno, Urano ten unha atmosfera dominada por hidróxeno e helio. Como resultado, as auroras de Urano emiten luz en lonxitudes de onda fóra do espectro visible, como o infravermello. Isto significa que estas pantallas celestes permanecen invisibles para o ollo humano, carecendo das cores vibrantes que se ven no noso planeta natal.

Non obstante, usando o poderoso telescopio Keck II en Hawai, os científicos puideron observar e analizar as lonxitudes de onda específicas da luz infravermella emitida por Urano. Centráronse na luz infravermella emitida por unha partícula cargada chamada H3+, que axuda a medir a temperatura e a densidade atmosférica da partícula.

Os investigadores descubriron que a densidade de H3+ na atmosfera de Urano aumentou nun asombroso 88 por cento, a pesar dos cambios mínimos de temperatura. Atribúeno á actividade auroral que xera unha ionización intensificada. Estes achados proporcionan probas cruciales para a teoría de que as auroras enerxéticas xogan un papel importante no quecemento de planetas xigantes gaseosos como Urano, empuxando a calor desde a aurora cara ao ecuador magnético.

Ademais, os inusuales campos magnéticos de Urano e o seu homólogo xeado Neptuno desconcertaron aos científicos durante moito tempo. Os polos magnéticos destes planetas están estrañamente desalineados cos seus eixes de rotación. Dado que a actividade auroral está intimamente ligada ao campo magnético dun planeta, o equipo cre que estudar a aurora de Urano podería axudar a desvelar o misterio detrás dos campos magnéticos desalineados.

Curiosamente, esta investigación tamén podería arroxar luz sobre procesos enigmáticos que ocorren na Terra, como a inversión xeomagnética, onde os polos norte e sur do planeta cambian de lugar de forma efectiva. Comprender o impacto destes fenómenos é crucial para os sistemas que dependen do campo magnético terrestre, incluídos os satélites, as comunicacións e a navegación.

O estudo innovador, dirixido por Emma Thomas, estudante de doutoramento da Facultade de Física e Astronomía da Universidade de Leicester, amplía a nosa comprensión dos xigantes xeados distantes do noso sistema solar. Ao desvelar os misterios da aurora de Urano e desvelar os segredos do seu campo magnético, os científicos esperan obter información valiosa sobre outros exoplanetas con características similares, que poden revelar a súa idoneidade para manter a vida.

Preguntas máis frecuentes

P: Que é unha aurora?



R: Unha aurora é un fenómeno natural causado pola interacción entre os ventos solares e as partículas cargadas na atmosfera dun planeta, que produce a emisión de luz.

P: Que causa a aurora boreal e austral na Terra?



R: As auroras boreais e australes son causadas polos ventos solares que chocan con partículas cargadas na atmosfera terrestre, especialmente preto dos polos do planeta.

P: Por que as auroras de Urano son invisibles para o ollo humano?



R: As auroras de Urano emiten luz en lonxitudes de onda fóra do espectro visible, como o infravermello. Dado que o ollo humano só pode percibir a luz visible, estas auroras permanecen invisibles.

P: Como se descubriu a aurora infravermella en Urano?



R: Os científicos utilizaron o telescopio Keck II en Hawai para observar e analizar lonxitudes de onda específicas da luz infravermella emitida polo planeta Urano, centrándose na luz emitida por unha partícula cargada coñecida como H3+.

P: Como podería estudar a aurora de Urano axudar a comprender o campo magnético terrestre?



R: O campo magnético desalineado de Urano ofrece aos científicos a oportunidade de estudar os efectos da actividade auroral e dos campos magnéticos. Esta investigación pode ofrecer información sobre procesos como a inversión xeomagnética, que poden afectar o campo magnético terrestre e os sistemas que dependen del.