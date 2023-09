A rica tradición da investigación solar da India

A India ten unha longa historia de investigación solar, que se remonta a finais do século XIX. Os esforzos de investigación solar do país foron iniciados por HF Blanford, o primeiro director xeral do Departamento de Meteoroloxía da India, que propuxo en 19 a necesidade de rexistros precisos da potencia de calefacción do sol e os seus efectos na superficie terrestre. Ruchi Ram Sahni, un pioneiro da divulgación científica en Punjab, uniuse ao equipo de Blanford en 1881 como Segundo Asistente de Reporteiro Meteorolóxico.

O Observatorio Solar de Kodaikanal (KSO) foi establecido en 1899 e converteuse nun centro importante para a astronomía solar. En 1909, o astrónomo británico J Evershed fixo un descubrimento innovador no KSO, que se coñeceu como "efecto Evershed". O KSO tamén xogou un papel no descubrimento do famoso "efecto Raman" en 1928, sendo KS Krishnan un dos coautores do traballo de investigación.

Como continuación do legado de investigación solar da India, o Instituto Indio de Astrofísica (IIA) foi establecido en Bangalore en 1971. Absorbiu os observatorios de Kodaikanal e Kavalur e desde entón fixo contribucións significativas á investigación solar. O IIA desenvolveu o Visible Line Emission Coronagraph, un compoñente clave da vindeira misión do observatorio indio, Aditya-L1.

Aditya-L1 chegará ao seu destino a principios do próximo ano, onde observará a fotosfera, a cromosfera e as capas máis externas do Sol. O seu obxectivo principal, con todo, é estudar o tempo espacial e supervisar os picos impredicibles do campo magnético causados ​​polas execcións de masa coronal do sol. Estas execcións de masa coronal poden supoñer unha ameaza para a civilización dependente da tecnoloxía ao danar satélites e redes eléctricas.

O momento da misión de Aditya-L1 aliñase co pico esperado do ciclo de actividade das manchas solares en 2026. Outras organizacións, como a NASA e o goberno do Reino Unido, tamén estiveron vixiando o tempo espacial para mitigar os seus riscos potenciais.

Os experimentos indios de raios cósmicos tamén fixeron contribucións significativas á investigación espacial. O experimento GRAPES-3, unha colaboración entre a India e o Xapón, descubriu un "debilitamento transitorio do escudo magnético terrestre" que se correlacionou cunha tormenta solar en 2015. Esta investigación, publicada en Physical Review Letters, demostrou a importancia da hora de chegada precisa das tormentas. previsión para minimizar as perdas económicas durante un peche global.

A rica tradición de investigación solar na India, combinada coa súa crecente experiencia en vixilancia do tempo espacial, destaca o compromiso do país para avanzar no coñecemento científico e protexer contra os perigos potenciais asociados á actividade solar.

Fontes: Arun Kumar Grover