O Moon Rover da India detecta un posible terremoto lunar

A misión lunar da India, Chandrayaan-3, puido descubrir evidencias dun "terremoto de lúa" na superficie da lúa. O Instrumento para a Actividade Sísmica Lunar (ILSA), unido ao módulo de aterraxe Vikram, detectou actividade sísmica o 26 de agosto, marcando o primeiro posible terremoto lunar desde a década de 1970. Este descubrimento, xunto cos movementos do rover Pragyan da India, podería proporcionar información valiosa sobre a composición xeolóxica da Lúa.

O terremoto de lúa detectouse pouco despois de que o módulo de aterraxe Vikram tocase o polo sur da lúa o 23 de agosto. A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) afirmou que o evento parece ser natural e que está actualmente baixo investigación. As misións lunares Apolo nos anos 1960 e 1970 foron as primeiras en detectar actividade sísmica na Lúa, revelando a súa complexa estrutura xeolóxica.

Os avances recentes en ferramentas de análise e modelos informáticos permitiron aos científicos coñecer mellor o interior da Lúa. Os estudos demostraron que a lúa probablemente teña un núcleo de ferro rodeado por unha bola de ferro densa e sólida. Ademais, as manchas do manto fundido da lúa poderían separarse do resto, provocando terremotos ao subir á superficie.

O campo magnético da Lúa difire significativamente do da Terra. Aínda que a Terra ten un campo magnético forte, o interior da Lúa está maiormente conxelado e carece dun campo magnético robusto. Non obstante, as rochas recuperadas durante as misións Apolo da NASA suxiren que a lúa puido ter un poderoso campo xeomagnético no pasado.

Chandrayaan-3 pretende arroxar luz sobre estes misterios continuando coa súa exploración da superficie da lúa. Tanto o módulo de aterraxe como o rover están actualmente en modo de suspensión pero retomarán as súas operacións cando a lúa entre á luz do día o 22 de setembro. Coas súas capacidades de enerxía solar, estes instrumentos están ben posicionados para desvelar os segredos da estrutura interna da Lúa e proporcionar información valiosa sobre a súa historia.

Fontes:

- Organización India de Investigación Espacial (ISRO)

- NASA