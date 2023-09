Misión Aditya-L1 da India que recolle datos sobre partículas solares que rodean a Terra

By

A misión Aditya-L1 da India comezou a recoller datos sobre o comportamento das partículas que rodean a Terra. A misión, que se lanzou o 2 de setembro, ten como obxectivo estudar as actividades solares para comprender mellor o tempo espacial e o seu impacto na Terra.

O instrumento Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) da nave espacial activouse o 10 de setembro mentres a nave espacial estaba a aproximadamente 31,068 millas de distancia da Terra. STEPS consta de seis sensores que miden ións e electróns supertérmicos e enerxéticos en diferentes direccións utilizando espectrómetros de partículas de baixa e alta enerxía.

Aditya-L1 diríxese cara ao Punto 1 de Lagrange Terra-Sol, situado a un millón de millas de distancia. A nave espacial seguirá observando partículas que rodean o noso planeta desde esta distante percha orbital. Os datos recollidos axudarán aos científicos a investigar a orixe, a aceleración e a anisotropía (variacións de intensidade e características dependendo da dirección) do vento solar e dos fenómenos meteorolóxicos espaciales.

A misión leva a bordo un total de sete instrumentos científicos. Catro destes instrumentos centraranse na observación directa do Sol, mentres que os tres restantes medirán partículas no punto 1 de Lagrange para estudar os efectos da dinámica solar no medio interplanetario.

A misión lunar anterior da India, Chandrayaan-3, aterrou con éxito na superficie da Lúa o 23 de agosto. Aínda que a misión está actualmente en modo de suspensión para sobrevivir á noite lunar, a Organización de Investigación Espacial India (ISRO) planea espertar o módulo de aterraxe e o rover cando o Sol sae na superficie de cráteres da Lúa.

Coa misión Aditya-L1 e o seu foco no estudo do Sol, a India pretende mellorar a súa comprensión do tempo espacial e contribuír ao coñecemento da comunidade científica máis ampla da nosa estrela anfitriona.

