A reserva do ceo escuro de Hanle: un paraíso para astrónomos afeccionados

A aldea de Hanle, situada dentro do Santuario de Vida Silvestre de Changthang, é coñecida polos seus ceos escuros prístinos e as condicións meteorolóxicas secas, polo que é un lugar ideal para a investigación astronómica. Sede do Observatorio Astronómico Indio e do segundo telescopio óptico máis alto do mundo, Hanle foi designado recentemente como Reserva do Ceo Escuro de Hanle (HDSR) polo territorio da Unión de Ladakh.

O HDSR ten como obxectivo protexer a zona da contaminación lumínica provocada polo home e preservar a súa notable escuridade para observacións astronómicas. Tamén promove o turismo, proporcionando aos visitantes a oportunidade de experimentar a beleza do ceo nocturno. Os astrónomos afeccionados levan moito tempo atraídos por Hanle debido aos seus ceos excepcionalmente escuros, o que lles permite observar tenues obxectos celestes e capturar fotografías detalladas.

Un dos momentos máis destacados da festa estrela celebrada en Hanle foi a oportunidade de presenciar fenómenos astronómicos raros, como o "falso amencer" e a "luz zodiacal". O falso amencer refírese a un resplandor antes do amencer que só se pode observar desde os lugares máis escuros, mentres que a luz zodiacal é a tenue luz solar espallada polo po no plano do sistema solar.

Participantes de varios lugares da India, incluíndo Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep e Mumbai, así como veciños e turistas locais, reuníronse en Hanle para formar parte da festa estrela. O evento atraeu tanto astrónomos afeccionados como observadores visuais que puideron apreciar as escuras galaxias tenues visibles no ceo Bortle-1 (máis escuro) do HDSR.

Nun esforzo por involucrar á comunidade local e promover o astroturismo, o Instituto Indio de Astrofísica (IIA) proporcionou pequenos telescopios a aldeáns seleccionados e adestrounos como "embaixadores da astronomía". Esta iniciativa non só axuda ao desenvolvemento socioeconómico da zona senón que tamén garante que os turistas reciban unha orientación e información coñecedoras sobre o ceo nocturno.

De cara ao futuro, os organizadores planean facer da HDSR Star Party un evento anual, coa esperanza de atraer a entusiastas da astronomía da India e do estranxeiro. Co apoio continuo das comunidades locais e os esforzos de divulgación do IIA, os ceos de Hanle seguirán sendo un destino prezado tanto para os observadores das estrelas como para os astrónomos.

Fontes:

– O artigo fonte mencionado utilízase como base para este novo artigo.