Recén visto: Chandrayaan-3 Lander e Rover da India na Lúa

A misión Chandrayaan-3 da India, que aterrou con éxito na Lúa o 23 de agosto, foi capturada en novas imaxes tomadas por outra sonda lunar. A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) publicou imaxes de radar da súa misión lunar Chandrayaan-2, que chegou á órbita lunar en 2019.

Aínda que o módulo de aterraxe Chandrayaan-3 está actualmente inactivo, debido á escuridade de dúas semanas no lado próximo da lúa onde pousou, existe a posibilidade de que esperte unha vez que volva a luz solar. Non obstante, os funcionarios da ISRO confirmaron que o módulo de aterraxe e o seu pequeno rover, chamado Pragyan, xa cumpriron todos os seus principais obxectivos. Pragyan despregouse con éxito desde o seu módulo de aterraxe, Vikram, e capturou imaxes da súa contorna.

Non é a primeira vez que se observa a misión lunar india desde o espazo. O Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA xa capturou imaxes en alta definición da histórica misión. A India converteuse no cuarto país, despois da Unión Soviética, Estados Unidos e China, en aterrar con éxito na Lúa.

Ademais da misión da India, moitas outras nacións tamén están apuntando ao polo sur da Lúa para explorar as reservas de xeo nesa zona. A NASA planea establecer unha ou máis bases na rexión para utilizar o xeo lunar para apoiar os astronautas e as maquinarias como parte do seu programa Artemis, que ten como obxectivo establecer unha presenza humana permanente na lúa e arredores a finais da década de 2020.

Aínda que a India tivo éxito coa súa misión lunar, outros países e empresas privadas tamén intentaron aterrar na Lúa nos últimos tempos. A sonda Luna-25 de Rusia estrelouse durante o seu intento de aterraxe o mes pasado, e a axencia espacial xaponesa JAXA lanzou o seu módulo de aterraxe lunar, SLIM, que tentará aterrar nos próximos meses.

En xeral, a misión Chandrayaan-3 da India logrou fitos significativos na exploración lunar, e as imaxes captadas por outras sondas lunares mostran o éxito do país para alcanzar novas fronteiras no espazo.

