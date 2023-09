A Axencia Espacial India tenta espertar o aterrador e o rover Chandrayaan-3

Os enxeñeiros da Organización de Investigación Espacial da India (ISRO) estiveron intentando espertar o módulo de aterraxe e rover lunar Chandrayaan-3 despois dunha noite lunar de dúas semanas. O ISRO anunciou o venres que están tentando establecer comunicación co módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan para determinar a súa condición de espertar. Non obstante, os seus intentos do luns aínda non deron resposta.

Chandrayaan-3 aterrou con éxito preto do polo sur lunar o 23 de agosto, convertendo a India no cuarto país en lograr un pouso lunar despois de Estados Unidos, Rusia e China. Despois do aterraxe, o rover Pragyan explorou o lugar de aterraxe e enviou imaxes á Terra mentres Vikram realizaba experimentos científicos, incluíndo a medición da temperatura da capa superior do regolito lunar e a análise da composición química do po lunar. A presenza de xofre no po lunar podería proporcionar información sobre a actividade volcánica pasada.

O rover Pragyan foi posto en modo de suspensión o 2 de setembro e o módulo de aterraxe Vikram seguiu o exemplo dous días despois. Aínda que a misión cumprira os seus obxectivos principais, o ISRO ten a esperanza de que o módulo de aterraxe e o rover sobrevivan á noite lunar.

Chandrayaan-3 é o segundo intento da India de aterrar na Lúa. A misión anterior, Chandrayaan-2, sufriu un accidente en 2019 debido a unha falla de software. Non obstante, o orbitador Chandrayaan-2 aínda está operativo e segue estudando a lúa desde a órbita lunar.

Os esforzos para establecer contacto co módulo de aterraxe Vikram e o rover Pragyan continuarán, pero as posibilidades de éxito van diminuíndo con cada hora que pasa. O ISRO segue decidido a explorar e desbloquear os misterios do polo sur lunar.

