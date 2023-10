A sonda espacial Aditya-L1 da India retoma a súa viaxe cara a Sol-Terra L1

O Aditya-L1 da India, a primeira misión do país ao sol, completou con éxito unha manobra de corrección da traxectoria o pasado 6 de outubro, segundo a Organización de Investigación Espacial India (ISRO). A nave espacial xa está sa e en camiño de chegar ao punto 1 de Lagrange Sol-Terra.

Aditya-L1, que recibe o nome do deus solar hindú, situarase nunha órbita de halo arredor de L1, que é o punto entre o sol e a Terra onde se equilibran as forzas gravitatorias de ambos os corpos celestes. Este lugar ofrece un punto de vista único para estudar os fenómenos solares e o tempo espacial.

A manobra de corrección da traxectoria é unha operación crítica que garante que a nave espacial permaneza no camiño previsto. Ao facer pequenos axustes na súa traxectoria, ISRO garante que Aditya-L1 chegue ao seu destino con precisión e optimice as súas observacións científicas.

Unha vez que Aditya-L1 chegue á súa órbita final, comezará a recoller datos valiosos sobre o sol e as súas actividades. A misión ten como obxectivo estudar a coroa solar, que é a parte máis externa da atmosfera solar, e investigar a dinámica das execcións de masa coronal (CME) e a súa influencia no tempo espacial.

Comprender o sol e o seu comportamento é fundamental para a predición do tempo espacial e para protexer as infraestruturas críticas da Terra, como os satélites e as redes eléctricas, das tormentas solares. Aditya-L1 contribuirá aos esforzos globais neste campo e mellorará as capacidades da India en investigación e tecnoloxía espacial.

A exitosa manobra de corrección da traxectoria marca un fito importante para a misión Aditya-L1. Mentres a nave espacial continúa a súa viaxe cara a L1, científicos e investigadores agardan ansiosos os valiosos datos que proporcionará sobre os misterios do sol e o seu impacto no noso planeta.

Fontes:

- Organización India de Investigación Espacial (ISRO)

– “A misión Aditya está preparada para desbloquear os segredos da coroa do Sol”, The Hindu