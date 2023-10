Ambiciosas misións espaciais da India: preparándose para o futuro

A India alcanzou recentemente un fito na exploración espacial ao aterrar con éxito Chandrayaan-3 no polo sur da Lúa, converténdoo no cuarto país en lograr tal fazaña. A partir deste éxito, a Organización India de Investigación Espacial (ISRO) xa puxo o seu obxectivo en novas misións, incluíndo a misión solar Aditya-L1 e a misión de voo espacial humano Gaganyaan.

Está previsto que a misión Aditya-L1 chegue ao seu destino, o Sol, a mediados de xaneiro do próximo ano. Mentres tanto, a misión Gaganyaan é a primeira misión espacial humana de ISRO, co obxectivo de lanzar unha tripulación de tres astronautas á órbita terrestre inferior. Para este ambicioso proxecto destináronse un orzamento de 10,000 millóns.

A India tamén planea establecer a súa propia estación espacial, chamada Estación Bharatiya Antariksha, para 2035. Ademais, ISRO pretende enviar humanos á Lúa para 2040, o que supón un dos proxectos espaciais máis ambiciosos da India ata a data.

Como parte do proxecto Gaganyaan, ISRO realizou recentemente Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), a primeira dunha serie de probas non tripuladas. Esta proba tiña como obxectivo avaliar os subsistemas do vehículo e o Crew Escape System, así como as características e os sistemas de desaceleración do Crew Module a maior altitude. ISRO planea realizar tres misións máis de vehículos de proba non tripulados antes de realizar o voo espacial humano.

Ademais, despois da exitosa misión Mars Orbiter da India en 2014, ISRO planea unha visita de regreso ao planeta vermello con Mangalyaan-2. Aínda que aínda non se anunciaron os detalles oficiais da misión, espérase que leve catro cargas útiles que realizarán varias probas en Marte.

As ambicións espaciais da India esténdense máis aló de Marte, xa que ISRO planea enviar un orbitador a Venus no futuro. A miúdo denomínase Venus como o xemelgo da Terra debido ás semellanzas de tamaño e masa, pero os dous planetas teñen diferenzas drásticas nas condicións da atmosfera e da superficie. Os informes preliminares suxiren que a Misión Venus Orbiter, chamada Shukrayaan-1, podería estar equipada con cinco instrumentos.

Os recentes logros da India e os plans futuros na exploración espacial demostran o seu compromiso de converterse nun líder no campo. Con proxectos ambiciosos no horizonte, a India está disposta a facer contribucións significativas á nosa comprensión do universo.

Definicións:

– Chandrayaan-3: misión lunar da India que aterrou con éxito na Lúa.

– Aditya-L1: a misión solar da India está programada para chegar ao Sol en xaneiro de 2021.

– Gaganyaan: misión de voo espacial humano da India destinada a lanzar tres astronautas á órbita terrestre inferior.

– Estación Bharatiya Antariksha: a estación espacial planificada da India.

– Mangalyaan-2: a segunda misión Mars Orbiter da India.

– Shukrayaan-1: misión da India a Venus.

