Unha tecnoloxía de procesamento de datos de imaxes construída na India permite descubrimentos de galaxias distantes

Unha tecnoloxía de procesamento de datos de imaxes desenvolvida na India xogou un papel crucial nos descubrimentos realizados polo telescopio MeerKAT, situado no deserto sudafricano. Esta tecnoloxía pioneira, coñecida como Automated Radio Telescope Image Processing Pipeline (ARTIP), foi desenvolvida pola consultora tecnolóxica global Thoughtworks nas súas oficinas de Bangalore e Pune.

O telescopio MeerKAT, composto por 64 antenas, actúa como precursor do telescopio Square Kilometer Array (SKA) e ofrece unha sensibilidade significativamente mellorada e capacidades de levantamento do ceo en comparación cos telescopios existentes. ARTIP foi fundamental no MeerKAT Absorption Live Survey (MALS), automatizando o procesamento de datos, a sinalización, a calibración e a imaxe.

Un dos principais investigadores implicados nesta colaboración é Neeraj Gupta do Centro Interuniversitario de Astronomía e Astrofísica (IUCAA) de Pune. A perfecta integración de ARTIP con MeerKAT permitiu o procesamento de máis de 1 PB de datos, o que levou a descubrimentos innovadores, como a detección do radical hidroxilo (OH) e a identificación de enormes átomos de hidróxeno nunha galaxia distante.

ARTIP é unha canalización altamente configurable e personalizable deseñada especificamente para procesar datos MeerKAT, pero tamén se pode usar para datos producidos por outros telescopios. Consta de catro subcondutos, incluíndo canalizacións de calibración, imaxes cúbicas e imaxes continuas, xunto cunha canalización de diagnóstico para análise de datos e garantía de calidade.

Ademais da súa contribución ao desenvolvemento de ARTIP, Thoughtworks participa activamente no futuro desenvolvemento de software para o Telescopio SKA e colabora con institutos científicos para investigar e construír prototipos para o procesamento e análise de datos a gran escala.

Ao aproveitar as ferramentas e prácticas de enxeñería de software contemporáneas, ARTIP permitiu descubrimentos significativos e beneficiou a toda a comunidade astronómica. O éxito desta colaboración é evidenciado pola publicación dos achados de MALS na revista astronómica internacional, Proceedings of Science.

Fontes:

– Chhaya Dhanani, Thoughtworks

– Actas de Ciencias