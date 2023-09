Comprender as cookies: o que necesitas saber

Resumo: este artigo ofrece unha visión xeral das cookies, o seu propósito e como se usan nos sitios web. Tamén destaca a importancia da privacidade e ofrece pasos para xestionar as preferencias de cookies.

Ao navegar por sitios web, é posible que se atope cunha mensaxe emerxente que lle solicita que acepte as cookies. Pero que son exactamente as cookies e por que as usan os sitios web?

As cookies son pequenos ficheiros de texto que se almacenan no seu dispositivo (como un ordenador ou un teléfono intelixente) cando visita un sitio web. Serven a varios propósitos, incluíndo mellorar a navegación do sitio, personalizar anuncios e analizar o uso do sitio. Os sitios web e os seus socios comerciais usan cookies para recompilar información sobre as súas preferencias, dispositivo e actividades en liña.

Non obstante, é esencial comprender como se procesan e usan os seus datos. Ante a preocupación cada vez maior pola privacidade, é fundamental ter en conta a información recollida a través das cookies.

Ao facer clic en "Aceptar todas as cookies", aceptas permitir que os sitios web almacenen cookies no teu dispositivo e utilicen os datos recollidos para cumprir os seus propósitos. Isto inclúe a personalización da túa experiencia de navegación, a entrega de anuncios dirixidos e a extracción de información para mellorar as estratexias de mercadotecnia.

Se tes dúbidas sobre a túa privacidade ou desexas xestionar as túas preferencias de cookies, tes a opción de modificar a túa configuración. Ao facer clic en "Configuración de cookies", pode rexeitar as cookies non esenciais, o que axuda a reducir os datos recollidos sobre vostede.

É importante ter en conta que as cookies son moi utilizadas e teñen fins lexítimos tanto para os propietarios como para os usuarios do sitio web. Non obstante, comprender a súa funcionalidade e xestionar as túas preferencias é fundamental para manter o control da túa experiencia en liña.

