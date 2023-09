Unha nova imaxe de mosaico do Polo Sur Lunar revelada pola NASA

A NASA e National Geographic publicaron unha imaxe composta de alta resolución do polo sur lunar, que mostra a rexión do cráter Shackleton. A imaxe foi creada usando fotografías tomadas por dúas cámaras da NASA en órbita arredor da Lúa: a Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) e a ShadowCam. O LROC leva dando voltas á Lúa desde 2009, mentres que a ShadowCam é un instrumento financiado pola NASA no Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO).

A imaxe composta ofrece unha vista abraiante do polo sur da lúa, incluíndo o interior do cráter Shackleton, que está envolto nunha escuridade permanente. ShadowCam, coñecida pola súa capacidade de mirar nas rexións sombrías da superficie lunar, capturou as imaxes do cráter, mentres que o LROC proporcionou imaxes das áreas circundantes.

Ademais da imaxe do mosaico, National Geographic tamén lanzou un mapa topográfico do polo sur lunar, destacando os posibles lugares de aterraxe para a misión Artemis 3. O mapa mostra tres das 13 rexións de aterraxe candidatas para astronautas. A misión Artemis 3 forma parte do plan da NASA de enviar unha tripulación de astronautas ao polo sur da Lúa para 2025.

Varios países manifestaron o seu interese en explorar o polo sur da Lúa. A India logrou recentemente un histórico aterraxe suave preto do polo sur da Lúa coa súa misión Chandrayaan-3. A misión Luna-25 de Rusia, con todo, acabou en fracaso cando o seu módulo de aterraxe chocou contra a superficie lunar. China e Estados Unidos tamén teñen plans para enviar tripulacións humanas ao polo sur da Lúa no futuro.

Esta imaxe de mosaico e o mapa que o acompaña proporcionan información valiosa sobre a rexión do polo sur lunar e os posibles lugares de aterraxe para futuras misións. Son un testemuño da exploración en curso do noso veciño celeste máis próximo.

Fontes:

- NASA

- National Geographic