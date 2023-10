As consecuencias imprevistas da exploración espacial na capa de ozono

By

A batalla contra o cambio climático implica varias estratexias, entre elas a inxección de aerosois na estratosfera para mellorar a súa capacidade de reflectir os raios solares. Non obstante, as incertezas que rodean esta técnica están facendo que os científicos sexan cautos. Irónicamente, o recente aumento da exploración espacial está contribuíndo inadvertidamente a un problema semellante, aínda que de forma incontrolada.

Os avances na tecnoloxía e o crecente interese privado levaron a un aumento das misións espaciais, o que provocou a introdución en órbita dun gran número de satélites. Isto non só aumenta o lixo espacial senón que tamén xera preocupacións pola introdución de metais tóxicos na estratosfera.

Un estudo recente atopou grandes cantidades de metais, como o litio, o aluminio, o cobre e o chumbo, que permanecen na estratosfera. Os investigadores sospeitan que estes metais proveñen de foguetes e naves espaciais. A composición destes metais aseméllase ás que se atopan nas aliaxes das naves espaciais, o que suxire que os foguetes son os principais contribuíntes a esta preocupante tendencia.

A estratosfera alberga a capa de ozono, que nos protexe da radiación UV nociva. As interaccións químicas dentro da estratosfera aseguran que a capa de ozono absorba os raios UV, xogando un papel crucial na regulación dos patróns meteorolóxicos globais. A capa de ozono alterada pode afectar os patróns meteorolóxicos en todo o mundo, incluído o comportamento das correntes en chorro.

O estudo revelou que case o 10% das partículas significativas de ácido sulfúrico responsables de manter a capa de ozono están agora contaminadas por estes metais das naves espaciais. Isto supón unha ameaza descoñecida para a capa, que podería aumentar ata o 50% a medida que a exploración espacial se faga máis popular.

É fundamental investigar e aplicar medidas para salvagardar a capa de ozono do impacto da exploración espacial. A preservación da capa de ozono é esencial para a seguridade dos seres humanos e de todas as formas de vida do noso planeta.

Fontes:

- Artigo fonte