O aumento da vitamina C pode mitigar a toxicidade do cobre nos kiwis

Investigadores do Xardín Botánico de Wuhan da Academia Chinesa de Ciencias descubriron que o aumento dos niveis de ácido ascórbico, tamén coñecido como vitamina C, pode mellorar a tolerancia ao cobre e mitigar a toxicidade do cobre no kiwi. Este achado é significativo porque os fertilizantes e pesticidas a base de cobre úsanse habitualmente para combater a grave epidemia causada por Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) no cultivo de kiwi. Non obstante, a elevada acumulación de cobre nos kiwis supón unha ameaza para a seguridade alimentaria e a saúde humana.

O estudo, publicado no Journal of Hazardous Materials, avaliou o contido de cobre de 108 mostras de kiwi de 27 variedades diferentes en todo o mundo. Os investigadores descubriron que os kiwis con pulpa vermella ou amarela tiñan un contido de cobre significativamente maior que aqueles con pulpa verde. Ademais, a concentración de cobre foi menor na polpa e no núcleo das froitas en comparación coa pel e as sementes das froitas.

Os altos niveis de cobre provocaron danos visibles nas plantas de kiwi. Non obstante, cando as plantas de kiwi foron alimentadas con ácido ascórbico adicional, o dano foi mitigado. Ademais, os investigadores descubriron que o tratamento con cobre aumentaba o contido de ácido ascórbico nas follas de kiwi e aumentou os xenes clave implicados na biosíntese do ácido ascórbico.

Para validar estes achados, os investigadores sobreexpresaron o xene GDP-L-galactosa fosforilase3 (GGP3) no kiwi transxénico, o que provocou un aumento significativo do contido de ácido ascórbico en comparación co tipo salvaxe. As liñas de kiwis transxénicos con maior contido en ácido ascórbico mostraron unha toxicidade do cobre reducida, mellora da fotosíntese, eliminación do exceso de especies reactivas de osíxeno e expresión alterada de xenes relacionados co estrés.

Esta investigación demostra que o ácido ascórbico xoga un papel crucial na mitigación da toxicidade do cobre no kiwi. Ao comprender os mecanismos implicados, pode ser posible desenvolver estratexias para mellorar a tolerancia ao cobre e garantir unha mellor seguridade alimentaria no cultivo de kiwi.

fonte:

Xiaoying Liu et al, O aumento da síntese de ácido ascórbico pola sobreexpresión de AcGGP3 mellora a toxicidade do cobre no kiwi, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393