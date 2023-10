Xapón e Estados Unidos traen mostras de asteroides á Terra

Xapón e Estados Unidos recuperaron con éxito anacos de asteroides e trouxéronos de volta á Terra como parte dos seus programas espaciais separados. Aínda que a cantidade e calidade das mostras difiren, estas misións non están en competición senón que se complementan na procura de comprender as orixes da vida.

A sonda Osiris-Rex da NASA lanzou unha cápsula que aterrou en Utah o 24 de setembro. Para garantir a conservación das mostras, a cápsula foi colocada nun recipiente cheo de nitróxeno, evitando calquera contacto coa atmosfera terrestre. Desde entón, as mostras foron transportadas ao Johnson Space Center en Texas, onde serán analizadas.

Mentres tanto, a misión xaponesa Hayabusa2, lanzada pola Axencia Xaponesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), lanzou con éxito unha cápsula que contén mostras de asteroides no interior de Australia o 6 de decembro. Esta cápsula tamén foi selada coidadosamente para manter a integridade das mostras. A misión Hayabusa2 chamou a atención internacional pola súa impresionante recollida e recuperación de mostras de dous asteroides diferentes.

Ambas misións teñen como obxectivo proporcionar información valiosa sobre as orixes e evolución do noso sistema solar. Ao estudar a composición e as propiedades destas mostras de asteroides, os científicos esperan profundar na nosa comprensión de como comezou a vida na Terra e, potencialmente, descubrir pistas sobre a existencia de vida noutras partes do universo.

A análise destas mostras é un proceso minucioso que require de técnicas científicas avanzadas. Os científicos realizarán diversas probas, como a medición da composición isotópica, a mineraloxía e a química orgánica das mostras. Estas análises proporcionarán datos críticos para axudar a desvelar os misterios da formación de asteroides e o papel que xogaron no desenvolvemento do noso sistema solar.

A colaboración entre Estados Unidos e Xapón na recollida de mostras de asteroides demostra a importancia da cooperación internacional para avanzar no coñecemento científico. Ao combinar recursos, experiencia e tecnoloxía, estas misións teñen o potencial de facer contribucións profundas á nosa comprensión do cosmos.

