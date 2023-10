Plantar bulbos de primavera: mellor tarde que nunca

Se aínda non plantaches os teus bulbos de primavera, non te preocupes. Máis vale tarde que nunca, non? Aínda que tería sido mellor plantalas hai un mes, aínda queda tempo para metelas no chan e gozar de fermosas floracións a próxima primavera.

As tulipas e outros bulbos primaverais están á venda dende hai un tempo. Probablemente viches caixas delas amontoadas nos andeis das tendas de xardín e das ferreterías. Pero se aínda non compraches nin plantaches o teu, agora é o momento de facelo.

Despois de ser collidas nos Países Baixos a primavera pasada, estas lámpadas almacenáronse baixo condicións de temperatura e humidade coidadosamente controladas. É importante ter en conta que os andeis dunha tenda quente non son o mellor lugar para gardalos. Non obstante, non permanecerán alí por moito tempo, xa que as tendas pronto deixarán espazo para a mercadoría de Halloween e Nadal.

Entón, que debes facer se aínda tes bulbos sen plantar? Plántalas canto antes, sen máis demora. Os bulbos de primavera necesitan pasar por un período de letargo frío para desenvolverse correctamente. Ao plantalos agora, dáslles a oportunidade de establecer as súas raíces e prepararse para o ciclo de crecemento da primavera.

Asegúrese de escoller un lugar ben drenado no seu xardín. A maioría das lámpadas prefiren un lugar soleado, pero algunhas variedades poden tolerar a sombra parcial. Cavar buratos á profundidade adecuada, que normalmente é tres veces a altura da lámpada, e espacialos segundo as instrucións do paquete.

Rega ben os bulbos plantados e engade unha capa de mantillo para protexelos das flutuacións extremas de temperatura. Entón, simplemente agarde pacientemente ata que chegue a primavera, e os seus esforzos serán recompensados ​​con flores vibrantes e un fermoso xardín.

