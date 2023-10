O cambio climático e o futuro da vida na Terra

Un informe publicado na revista científica Nature Geoscience suxire que toda a vida na Terra acabará por perecer en varios miles de millóns de anos. Segundo a investigación realizada pola Universidade de Bristol, dentro de 250 millóns de anos, todos os continentes converxerán para formar o próximo supercontinente da Terra. Esta converxencia levará a unha calor extrema e un punto de inflexión climático, o que provocará a extinción masiva de mamíferos terrestres e fará que o planeta sexa inhabitable.

O informe indica que as tendencias actuais de quecemento elevarán as temperaturas globais a un nivel que fará que zonas como África, o sur de Asia, Australia e Europa sexan inhóspitos para a vida dos mamíferos. Non obstante, mesmo nun futuro afastado, coa combustión de todos os combustibles fósiles dispoñibles, a maior parte da superficie do mundo aínda será apta para que algúns mamíferos sobrevivan.

As razóns deste próximo punto de inflexión son enumeradas pola doutora Saumitra Mukherjee, profesora de Xeoloxía e Teledetección na Universidade de Jawaharlal Nehru. Atribúe os cambios ao Sol, aos raios cósmicos, ás condicións climáticas extremas e aos desastres naturais ou provocados polo home.

Respecto ao Sol, o doutor Mukherjee explica que a súa natureza cambiante e o seu impacto na atmosfera terrestre aínda non se comprenden completamente. As manchas solares, que apareceron por primeira vez no século XV e obsérvanse cada doce anos durante o máximo solar, poden dirixir a calor cara a Terra e outros planetas, provocando perturbacións no campo magnético terrestre e afectando a atmosfera.

Os raios cósmicos, producidos polo Sol e as fontes galácticas, tamén xogan un papel na perturbación do medio ambiente terrestre. A intensidade dos raios cósmicos galácticos está en aumento desde 2009, e o seu impacto sobre o Sol e a Terra crea un efecto cíclico.

Os desastres naturais e as condicións climáticas extremas contribúen aínda máis a estes cambios. A traxedia de Kedarnath en 2013, por exemplo, foi testemuña dun aumento das temperaturas atmosféricas, o que provocou o derretimento rápido dos glaciares. Esta fusión provocou unha maior concentración de carbón negro na atmosfera, o que pode ter efectos prexudiciais sobre o medio ambiente.

Aínda que o informe prevé unha crise climática e un punto no que a Terra se fará inhabitable debido á súa saída da zona habitable do Sol, o doutor Mukherjee segue escéptico. Considera que aínda que o informe é un avance, é necesaria unha verificación adicional.

En conclusión, o futuro da vida na Terra está sen dúbida ligado aos impactos do cambio climático e a varias forzas naturais e cósmicas. Comprender estas forzas e os seus efectos potenciais será crucial para atopar formas de mitigar o seu impacto e garantir a supervivencia a longo prazo da vida no noso planeta.

