A misión Psyche da NASA atrasouse e comezará o 12 de outubro

By

A tan esperada misión Psyche da NASA, que ten como obxectivo estudar o asteroide metálico chamado "Psyche", atrasouse unha semana. Inicialmente programado para o lanzamento do 5 de outubro de 2023 desde o Centro Espacial Kennedy (KSC) de Florida, a misión terá lugar agora o 12 de outubro de 2023. O atraso é para permitir novas inspeccións e verificacións da nave e os seus instrumentos.

A nova data de lanzamento, fixada para as 10:16 EDT, proporcionará ao equipo da NASA tempo suficiente para completar as verificacións necesarias dos parámetros utilizados para controlar os propulsores de gas frío nitróxeno da nave Psyche. Estas verificacións son cruciais para o éxito da misión, xa que admiten ciencia, enerxía, térmica, orientación das naves espaciais, xestión do impulso e outros requisitos da misión.

O asteroide Psique, que actualmente orbita o Sol entre Marte e Xúpiter, é de gran interese científico. A NASA cre que o seu núcleo de níquel-ferro xogou un papel vital na formación do noso sistema solar. A Misión Psique ten como obxectivo estudar a composición, a topografía e a gravidade do asteroide. Para conseguilo, a misión utilizará unha variedade de instrumentos científicos, incluíndo unha imaxe multiespectral, un magnetómetro e un medidor de raios gamma e neutróns.

Ademais, a misión Psyche probará unha nova tecnoloxía de comunicación láser revolucionaria chamada Deep Space Optical Communication (DSOC). Desenvolvido polo Jet Propulsion Laboratory, DSOC permite unha comunicación máis eficiente no espazo profundo codificando datos en fotóns en lonxitudes de onda infravermellas. Esta tecnoloxía ten o potencial de reducir significativamente o tempo que leva transmitir datos entre a Terra e o espazo profundo.

A data de lanzamento atrasada permite á NASA garantir que se cumpren todos os requisitos para unha misión exitosa. A xanela de lanzamento permanecerá aberta entre o 12 de outubro e o 25 de outubro, proporcionando unha ampla oportunidade para un lanzamento exitoso.

Definicións:

1. Falcon Heavy: un foguete potente e reutilizable desenvolvido por SpaceX para misións de carga pesada.

2. Propulsores de gas frío: pequenos motores de foguetes que utilizan gas comprimido, como o nitróxeno, para manobrar as naves espaciais.

3. Imager multiespectral: unha cámara capaz de capturar imaxes en varias lonxitudes de onda de luz para proporcionar diferentes tipos de datos científicos.

Fontes: NASA, Jet Propulsion Laboratory