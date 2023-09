ARN recuperado do extinto tigre de Tasmania, aumentando os esforzos na investigación de desextinción

Os científicos recuperaron o ARN dun tigre de Tasmania, tamén coñecido como tilacino, que foi almacenado nun museo de Estocolmo desde 1891. Aínda que a extracción de ADN de animais e plantas antigas xa se fixo antes, esta é a primeira vez que o ARN se realiza con éxito. recuperado dunha especie extinguida. O ARN, como o ADN, é unha molécula biomolecular presente en todas as células vivas e é a encargada de transportar a información xenética e sintetizar proteínas. A capacidade de extraer, secuenciar e analizar ARN antigo podería axudar na recreación de especies extintas e axudar a comprender as pandemias virais pasadas.

O tigre de Tasmania foi un depredador ápice que xa percorreu o continente australiano e as illas adxacentes. A chegada dos humanos a Australia provocou a caída da especie, e os colonizadores europeos no século XVIII contribuíron aínda máis á súa extinción. O estudo da desaparición do tigre de Tasmania considérase un dos casos máis ben documentados de extinción provocada polo home.

O ARN recuperado proporciona información sobre a bioloxía e a regulación metabólica do tigre de Tasmania antes da súa extinción. Comprender os complementos xenéticos e a actividade dos xenes das especies extinguidas é fundamental para recrealos. Aínda que a posibilidade de resucitar especies extinguidas mediante a edición de xenes en parentes vivos aínda é escéptica, anímase máis investigacións sobre a bioloxía destes animais extintos.

A recuperación do ARN dos restos do tigre de Tasmania sorprendeu aos científicos, xa que o ARN en xeral considérase menos estable que o ADN e pensábase que tiña unha vida útil curta. O estado desecado dos restos do Museo de Historia Natural de Suecia, coa pel, os músculos e os ósos preservados, probablemente contribuíu á preservación do ARN.

Esta investigación abre novas posibilidades no campo da desextinción e arroxa luz sobre a bioloxía de especies extinguidas. Aínda que recrear unha especie extinta segue sendo unha tarefa complexa, comprender a súa composición xenética e os seus procesos biolóxicos é esencial nos esforzos de conservación e aprender das extincións pasadas.

