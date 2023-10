Unha nova perspectiva sobre a eclipse solar: información a partir de observacións radiofónicas

Aínda que a maioría dos californianos gozaron da eclipse solar parcial do 14 de outubro, os investigadores do Owens Valley Radio Observatory (OVRO) adoptaron un enfoque diferente. Usando a súa matriz de lonxitude de onda longa (OVRO-LWA) actualizada, capturaron unha imaxe única de "eclipse de radio" que arroxa luz sobre a coroa solar e os seus fenómenos asociados.

Tradicionalmente, os eclipses solares obsérvanse a través da luz visible, pero OVRO-LWA mediu lonxitudes de onda de radio entre 20 e 88 megahercios (MHz) para crear unha imaxe da eclipse nun espectro electromagnético diferente. A imaxe resultante, que se pode ver no vídeo a continuación, mostra a localización da lúa representada por liñas de puntos e o limbo visible do sol con liñas continuas. Notablemente, o vídeo tamén captura as distorsións causadas pola ionosfera do sol, creando un efecto de ondulación similar a ver o sol a través dunha superficie de auga ondulada.

As ondas de radio que se estenden máis aló do bordo do sol na imaxe son emitidas desde a súa coroa, producindo un sorprendente efecto de "anel de lume" mesmo fóra da traxectoria da eclipse anular completa. Esta perspectiva única ofrece aos científicos a oportunidade de estudar a coroa estendida do Sol cunha resolución sen precedentes a lonxitudes de onda de radio.

Bin Chen, un astrofísico solar e profesor asociado do Instituto Tecnolóxico de Nova Jersey (NJIT), quen co-dirixe a investigación do OVRO-LWA sobre o sol, subliñou a importancia desta observación. Ao aproveitar o limbo da lúa como un "borde de coitelo" en movemento, a resolución angular efectiva da coroa solar pódese mellorar moito.

A actualización de OVRO-LWA, apoiada pola National Science Foundation, permitiu ao telescopio examinar o ceo máis rápido que calquera outro radiotelescopio que opere a frecuencias inferiores a 100 MHz. Este poderoso instrumento permite un seguimento continuo do ceo, proporcionando información valiosa sobre varios fenómenos astronómicos, incluíndo as execcións de masa coronal de estrelas próximas, o magnetismo dos exoplanetas e o universo primitivo.

Coa súa capacidade para capturar imaxes de radio da eclipse solar, OVRO-LWA ofrece unha perspectiva fresca e valiosa sobre a nosa estrela máis próxima, abrindo novas vías para a exploración científica e a comprensión.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que é a matriz de lonxitude de onda longa (LWA)?

O Long Wavelength Array (LWA) é un radiotelescopio deseñado para observar e estudar obxectos celestes a lonxitudes de onda longas, que van desde decenas a centos de metros. É capaz de capturar ondas de radio emitidas por varias fontes astronómicas, proporcionando unha visión única do universo.

Cal é a coroa do sol?

A coroa é a rexión máis externa da atmosfera solar que se estende por millóns de quilómetros ao espazo. Está composto por gases ionizados extremadamente quentes que se fan visibles durante unha eclipse solar como un tenue resplandor branco nacarado que rodea o disco escuro do sol.

Por que son importantes as observacións de eclipses por radio?

As observacións por radio de eclipses ofrecen aos científicos unha perspectiva diferente sobre a coroa solar e os fenómenos asociados. Ao estudar a emisión de ondas de radio da coroa, os investigadores poden obter información sobre a súa dinámica, campos magnéticos e outras propiedades que non son facilmente observables a través das observacións tradicionais de luz visible. Estas perspectivas únicas melloran a nosa comprensión do sol e do seu impacto no sistema solar.