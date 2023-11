By

O panorama dos voos espaciais humanos está a piques de experimentar un cambio significativo, con 2024 a punto de ser un ano innovador para os lanzamentos orbitais baseados en Estados Unidos. Un total de sete misións, programadas para despegar do Centro Espacial Kennedy e da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral, enviarán a 26 astronautas en órbita. Isto supón o maior número de lanzamentos tripulados desde a Costa Espacial desde 2009, cando houbo cinco lanzamentos de transbordadores espaciais con 35 astronautas a bordo. Ademais, se todo vai segundo o planeado, 2024 será testemuña dos lanzamentos máis tripulados desde 1997, no que se realizaron oito misións de transbordadores espaciais.

SpaceX xogou un papel crucial na revitalización dos voos espaciais humanos baseados nos Estados Unidos desde a conclusión do programa de transbordadores espaciais. O exitoso despegue da compañía do Crew Dragon Endeavour en maio de 2020, levando astronautas da NASA á Estación Espacial Internacional (ISS), abriu o camiño para unha nova era de voos espaciais comerciais. Desde entón, SpaceX foi o único lanzador de humanos baseado nos Estados Unidos, realizando unha combinación de misións no marco do Programa de tripulación comercial da NASA e empresas privadas á ISS e voos orbitais.

Mentres miramos cara a 2024, hai perspectivas aínda máis interesantes no horizonte. SpaceX planea cinco misións que batan récords, incluída a misión Axiom Space 3, que implicará unha pequena visita á ISS. A misión Crew-8 enviará catro membros da tripulación substitutos á estación espacial para unha estadía de seis meses. Ademais, hai expectativas para o primeiro voo tripulado do programa Artemis da NASA, que incluirá a sonda Orion, así como o esperado voo de proba tripulado do CST-100 Starliner de Boeing.

Estes desenvolvementos significan un punto de inflexión crítico na exploración espacial, xa que máis xogadores entran no campo. Ademais das misións tripuladas en curso de Rusia e China, compañías privadas como Virgin Galactic e Blue Origin tamén están facendo grandes avances no voo suborbital. Esta ampliación de oportunidades para acceder ao espazo non só beneficiará ás superpotencias establecidas, senón que tamén facilitará a colaboración global, xa que os gobernos buscan fomentar os seus propios programas de astronautas.

Mentres anticipamos ansiosamente o futuro dos voos espaciais humanos, o número récord de lanzamentos con base nos Estados Unidos en 2024 mostra o incrible progreso que fixemos e sinala unha nova era de exploración e descubrimento espacial.

Preguntas máis frecuentes (FAQs)

1. Cantos lanzamentos orbitais baseados en Estados Unidos se esperan en 2024?

Están previstas sete misións desde o Centro Espacial Kennedy e a Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en 2024, que enviarán a 26 astronautas en órbita.

2. Como se compara isto con anos anteriores?

Os lanzamentos previstos en 2024 serán o maior número de lanzamentos tripulados desde a Costa Espacial desde 2009. Tamén serán os lanzamentos con máis tripulación desde 1997.

3. Que empresa é o principal lanzador de humanos con sede en Estados Unidos?

SpaceX é o principal lanzador de humanos baseado nos Estados Unidos desde maio de 2020, tras a retirada do programa de transbordadores espaciais.

4. Que outras novidades podemos esperar en 2024?

Ademais das misións de SpaceX, en 2024 poderíase ver o primeiro voo tripulado do programa Artemis da NASA e do CST-100 Starliner de Boeing. Estes fitos significan diversas oportunidades para a exploración espacial e a colaboración.

5. Como afectarán estes avances no futuro dos voos espaciais humanos?

O aumento do número de lanzamentos e a implicación de varios actores no campo indican unha nova era de exploración espacial, que permite que máis nacións e organizacións se aventuran máis aló dos límites da Terra e contribúan á nosa comprensión do universo.