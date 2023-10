O impacto devastador dos incendios no Pantanal en 2020

O Pantanal, recoñecido como o maior humidal tropical de auga doce e un punto crítico de biodiversidade, sufriu graves incendios en 2020. Os incendios destruíron aproximadamente o 30% da parte brasileira do bioma, o que equivale a unha superficie de 44,998 quilómetros cadrados. Isto supera as estimacións anteriores, que oscilaban entre 14,307 km² e 36,017 km².

Investigadores do Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) en Brasil utilizaron imaxes de satélite do satélite SENTINEL-2 da Axencia Espacial Europea para estimar con precisión a extensión das áreas queimadas. Este enfoque conseguiu unha notable precisión do 96%, superando con moito a outros modelos baseados en satélites para o Pantanal. Os resultados do estudo axudarán a mellorar as estimacións de gases traza e aerosois asociados á queima de biomasa.

É fundamental avaliar o impacto do lume sobre os ecosistemas e a biodiversidade en rexións sensibles ao clima como o Pantanal, especialmente tendo en conta a potencial intensificación da seca provocada polo El Niño deste ano. A parte norte do Pantanal e as áreas adxacentes da conca superior do Paraguai poden facerse máis secas e susceptibles ao lume.

O estudo destaca os puntos fortes das imaxes de satélite proporcionadas polo Instrumento Multiespectral (MSI) a bordo de SENTINEL-2, incluíndo a súa resolución espacial superior de 20 metros, que ofrece información detallada sobre as áreas queimadas, e unha resolución temporal de 5 días.

A crise dos incendios do Pantanal de 2020 foi causada principalmente pola seca extrema, e comprender o impacto destes fenómenos meteorolóxicos no bioma e na súa biodiversidade é esencial para os programas de xestión e mitigación de incendios. Esta información pode axudar ás axencias medioambientais e aos bombeiros na determinación de áreas e accións prioritarias para combater ou controlar os incendios.

As consecuencias dos incendios no Pantanal foron importantes. A rexión adoita experimentar niveis de auga elevados na estación de choivas, pero unha seca prolongada en 2019 seguida de un empeoramento das condicións en 2020 provocou unha redución do 34 % da superficie da auga en comparación coa media. A superficie total queimada foi un 200% maior que a media a longo prazo, cun 35% queimándose por primeira vez na historia rexistrada.

O impacto ecolóxico dos incendios foi devastador, especialmente para a poboación de xaguar, a especie felina máis grande de América. Os incendios destruíron o 45% da poboación estimada de jaguares, afectando ao 79% da súa área de distribución e ao 54% das áreas protexidas. Estímase que preto de 16 millóns de animais pequenos e 944,000 animais máis grandes morreron nos incendios forestais.

O custo económico da restauración das zonas afectadas estímase en 123 millóns de dólares. Ademais, aumentou o número de hospitalizacións por problemas respiratorios nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, destacando aínda máis os efectos nocivos dos incendios sobre a saúde humana.

O estudo subliña a necesidade de esforzos continuos para mellorar a precisión dos datos e xerar estimacións máis precisas, permitindo unha mellor xestión dos incendios e a conservación ambiental no Pantanal e outras rexións vulnerables.