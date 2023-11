Mellora do secuestro de carbono natural: o papel da calidade do aire

Un novo estudo realizado por un equipo de investigación dirixido pola Carnegie Institution for Science arroxou luz sobre como a contaminación do aire afecta a capacidade das plantas para eliminar o dióxido de carbono da atmosfera mediante a fotosíntese. Os resultados, publicados nos Proceedings of the National Academy of Sciences, enfatizan o impacto significativo da contaminación por partículas na produtividade dos ecosistemas e destacan os posibles beneficios da mellora da calidade do aire.

As plantas xogan un papel crucial na mitigación do cambio climático mediante a fotosíntese. Ao converter a luz solar en enerxía química, absorben o dióxido de carbono do aire e almacénano como materia biolóxica. Non obstante, as partículas de aerosois, producidas por actividades humanas como os desprazamentos e a queima de combustibles fósiles, poden diminuír este proceso vital. Estas partículas non só contribúen a unha mala calidade do aire e problemas de saúde humana, senón que tamén dispersan ou absorben a luz solar, de xeito similar a estar á sombra, o que dificulta o crecemento das plantas.

Usando medicións por satélite, os investigadores observaron unha correlación entre a actividade fotosintética e a contaminación dos aerosols. Descubriron que as plantas capturan máis carbono os fins de semana e durante os bloqueos por COVID-19 cando se reduce a produción industrial e os desprazamentos son limitados. Isto suxire que a redución da contaminación por partículas durante toda a semana podería mellorar o secuestro natural de carbono polas plantas.

Ao manter os niveis de actividade fotosintética do fin de semana, estímase que poderían eliminarse da atmosfera entre 40 e 60 megatones de dióxido de carbono cada ano. Ademais, esta redución da contaminación podería aumentar a produtividade agrícola sen necesidade de terras adicionais. Estes descubrimentos teñen importantes implicacións políticas para os gobernos que pretenden reducir a contaminación por carbono e cumprir os obxectivos climáticos.

Os coñecementos do estudo sobre o ciclo semanal da actividade fotosintética e a súa relación coa contaminación por aerosol proporcionan unha nova perspectiva sobre a importancia da calidade do aire para mellorar o secuestro natural de carbono. A mellora da calidade do aire non só beneficia a saúde humana senón que tamén contribúe á loita contra o cambio climático. Esta investigación subliña a necesidade de esforzos continuos para frear a contaminación por partículas e priorizar prácticas sostibles para maximizar o potencial das plantas para mitigar as emisións de carbono.

FAQs

1. Que é a fotosíntese?

A fotosíntese é o proceso polo cal as plantas converten a luz solar en enerxía química. Absorben o dióxido de carbono do aire e utilízano para producir carbohidratos e graxas, ao tempo que liberan osíxeno como subproduto.

2. Como afecta a contaminación do aire á fotosíntese?

A contaminación do aire, especialmente a contaminación por partículas causada por partículas de aerosois, pode dificultar a fotosíntese. Estas partículas poden diminuír a calidade do aire, afectando negativamente á saúde das plantas e reducindo a súa capacidade de absorber a luz solar e realizar a fotosíntese de forma eficiente.

3. Cales son as implicacións da mellora da calidade do aire na captura de carbono?

A mellora da calidade do aire pode levar a un aumento do secuestro de carbono polas plantas. Ao reducir a contaminación por partículas ao longo da semana, similar aos niveis observados os fins de semana, estímase que poderían eliminarse da atmosfera entre 40 e 60 megatones de dióxido de carbono anuais, contribuíndo a combater o cambio climático.

4. Como contribúe esta investigación á sustentabilidade agrícola?

Comprender o impacto da contaminación dos aerosols na fotosíntese proporciona información valiosa para a sustentabilidade agrícola. Ao dar prioridade á mellora da calidade do aire, pódese aumentar a produtividade agrícola sen necesidade de terras adicionais, aliñando os esforzos para reducir a pegada de carbono e acadar cero emisións netas na agricultura.