Ronroneo de gatos: explicación do mecanismo do piloto automático

Os investigadores descubriron o segredo detrás do ronroneo dun gato. Acontece que o son distintivo é producido por almofadas blandas nas cordas vocais dun gato, coñecidas como "almofadas de ronroneo". Estas almofadas aumentan a densidade das cordas vocais, facendo que vibren máis lentamente, dando como resultado o ruído grave que alegra aos donos dos gatos.

Anteriormente, os científicos estaban desconcertados por como os gatos, a pesar de ter cordas vocais máis curtas, conseguían producir sons de baixa frecuencia normalmente feitos por animais máis grandes. Non obstante, a investigación realizada por un equipo internacional liderado polo científico de voz Christian Herbst suxire que o ronroneo pode ser un comportamento aerodinámico pasivo que continúa automaticamente despois de que o cerebro envía un sinal de inicio, desafiando a crenza de que as contraccións musculares activas provocan ronroneos.

As vibracións das cordas vocais asociadas ao ronroneo implican un modo vocal especial cun cociente longo pechado, similar ao rexistro de "alevíns vocales" dos humanos. Os alevíns vocales caracterízanse por un son grave e áspero producido ao facer vibrar as cordas vocais a unha frecuencia moi baixa. As almofadas de ronroneo dos gatos funcionan de xeito similar para permitirlles ronronear a pesar das súas cordas vocais máis curtas.

As fibras de coláxeno e elastina dentro dos tecidos conxuntivos das cordas vocais amortecen as altas frecuencias dos sons dos gatos, igual que nos gatos ruxidos. Estas estruturas, que poden medir ata 4 milímetros de diámetro, foron descubertas anteriormente en gatos domésticos pero non foran estudadas en relación ao ronroneo.

Nun experimento, os investigadores quitaron as laringes dos gatos domésticos falecidos e presionaron as cordas vocais mentres pasaban aire cálido e humidificado a través delas. Sorprendentemente, as oito laringes produciron un son de ronroneo sen ningunha contracción muscular nin entrada neuronal, o que demostra que a contracción muscular non é esencial para ronronear.

Aínda que a razón exacta pola que os gatos ronronean aínda segue sendo un misterio, algunhas teorías suxiren que ronronear indica satisfacción e fomenta a interacción cos humanos. A investigación tamén suxire que o ronroneo podería ter propiedades curativas.

A nova comprensión do ronroneo podería levar a novos coñecementos sobre o papel do ronroneo na saúde e o benestar dun gato. Tamén pode abrir o camiño para o desenvolvemento de tecnoloxías que imiten o son do ronroneo, como dispositivos calmantes para gatos ou novos tratamentos para a dor e a ansiedade tanto en gatos como en humanos.

Fonte: Bioloxía Actual