O Macrodispositivo O2: unha solución prometedora para a diabetes tipo 1

A diabetes tipo 1 supón un reto importante no campo médico, xa que os tratamentos tradicionais adoitan ser incapaces de restaurar completamente a función normal da insulina. A idea de transplantar células produtoras de insulina a pacientes para resolver este problema parece simple en teoría, pero complícase polo sistema inmunitario do organismo, que tende a atacar e destruír estas células transplantadas. Non obstante, unha posible solución pode estar no Macrodispositivo O2, un biorreactor implantable produtor de insulina desenvolvido polo Departamento de Enxeñaría Química do MIT.

Este dispositivo encapsula as células dos illotes, responsables da produción de insulina, dentro dunha membrana semipermeable. Isto permite que a insulina se difunda no torrente sanguíneo, ao tempo que permite que a glicosa, que regula a produción de insulina, entre nas células dos illotes. Non obstante, unha limitación deste método de encapsulación é a falta de subministración de osíxeno ás células dos illotes dentro da cápsula, o que é crucial para a súa viabilidade.

Para solucionar este problema, o Macrodispositivo O2 utiliza a electrólise. Emprega un pequeno circuíto de captación de enerxía que xera osíxeno directamente da auga intersticial do propio paciente. Ao aplicar unha corrente a través dunha membrana de intercambio de protóns, o dispositivo descompón as moléculas de auga en osíxeno molecular, que se subministra ás células dos illotes. Mentres tanto, o hidróxeno producido durante este proceso se dispersa de forma inofensiva.

Os estudos preliminares en ratos diabéticos mostraron resultados prometedores. Os ratos implantados co O2-Macrodevice mantiveron con éxito os niveis de glicosa no sangue controlados, mentres que os que recibiron un implante coa célula xeradora de osíxeno desactivada experimentaron hiperglicemia despois de só dúas semanas. Isto suxire que o dispositivo aborda eficazmente o problema do abastecemento de osíxeno, mellorando a viabilidade das células dos illotes implantadas.

Ademais, o equipo de investigación detrás do O2-Macrodevice tamén considerou métodos de produción en masa, explorando formas de fabricar a cámara celular necesaria para o implante. Ao utilizar a fotolitografía en obleas de silicio estándar de 150 mm, están allanando o camiño para a posible produción comercial desta tecnoloxía.

Aínda que o escepticismo é comprensible debido ás decepcións anteriores no desenvolvemento de tratamentos de páncreas artificial, o Macrodispositivo O2 ofrece un enfoque novo que podería producir resultados prometedores. Ao tratar a diabetes como un reto de enxeñería, os profesionais sanitarios poden descubrir solucións innovadoras para xestionar e potencialmente curar esta enfermidade crónica.

