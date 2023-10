Os investigadores descobren o mecanismo molecular de activación e sinalización do receptor do complemento

Os investigadores do Instituto Indio de Tecnoloxía (IIT) Kanpur lograron un gran avance na comprensión do mecanismo molecular da activación e sinalización do receptor do complemento. Dirixido polo profesor Arun K Shukla, o equipo do Departamento de Ciencias Biolóxicas e Bioenxeñaría descubriu importantes coñecementos sobre como funcionan os receptores de anafilatoxinas, que poderían ter implicacións futuras para o descubrimento de fármacos en varios trastornos inflamatorios.

O estudo centrouse no sistema do complemento, unha parte esencial da nosa resposta inmune, e na súa dependencia de anafilatoxinas como C3a e C5a. Estas anafilatoxinas interactúan con receptores específicos, coñecidos como C3aR e C5aR1, e o equipo buscou comprender mellor como estes receptores recoñecen os seus obxectivos, activan e controlan a sinalización.

Ademais de arroxar luz sobre o funcionamento dos receptores de anafilatoxinas, a investigación tamén revelou un mecanismo natural para reducir a resposta inflamatoria causada por C5a. Este mecanismo implica a eliminación dunha parte específica da molécula C5a. Ademais, o estudo identificou un péptido que activa selectivamente C3aR, demostrando que os receptores poden responder de forma diferente a varios compostos.

Os descubrimentos do equipo teñen o potencial de informar o descubrimento de novos fármacos no tratamento dunha variedade de enfermidades humanas, incluíndo artrite, asma e sepsis. Ao conseguir unha comprensión máis clara de como funcionan os receptores de anafilatoxinas, os científicos poden desenvolver terapias dirixidas para modular a resposta inmune e aliviar a inflamación.

A investigación foi publicada na revista científica internacional Cell. O equipo estaba composto polo profesor Shukla, así como por investigadores do Departamento de Ciencias Biolóxicas e Bioenxeñaría do IIT Kanpur, o Departamento de Ciencias Biolóxicas da Universidade do Sur de California e a Sección de Bioloxía Molecular e Computacional.