O telescopio Hubble da NASA captura imaxes impresionantes do arrecife cósmico

O Telescopio Espacial Hubble da NASA segue sorprendendo aos entusiastas do espazo e capturando imaxes impresionantes do universo. Na súa actualización máis recente do manexo de Instagram, a NASA compartiu dúas imaxes cativadoras que foron tomadas polo telescopio Hubble. Estas imaxes mostran un "arrecife cósmico" situado a 163,000 anos luz da Terra na constelación de Dorado.

As imaxes representan dúas nubes veciñas de po e gas cósmicos: a nebulosa xigante vermella NGC 2014 e a pequena nebulosa azul NGC 2020. Situadas na Gran Nube de Magallanes, unha galaxia satélite da Vía Láctea que está chea de estrelas masivas, estas nebulosas crean parte dunha vasta rexión de formación estelar.

Segundo a NASA, as estrelas preto do centro da imaxe son significativamente máis grandes que o noso Sol, e oscilan entre 10 e 20 veces o seu tamaño. A intensa radiación emitida por estas estrelas quenta os gases densos circundantes, incluído o osíxeno, a temperaturas de aproximadamente 20,000 °F (11,000 °C). A nebulosa que se ve na parte inferior esquerda da imaxe formouse a partir dunha estrela 200,000 veces máis brillante que o noso Sol e que expulsara gas a través dunha serie de erupcións.

A impresionante imaxe lanzada pola NASA mostra un anel azul brillante cun pequeno punto azul no medio. Olas de gas vermello e laranxa arcon dende a parte superior esquerda ata a parte superior dereita da imaxe, cun centro azul claro que emerxe do mar de vermello. Ademais, varios puntos brancos brillantes están espallados pola imaxe. Na parte superior dereita, pódese ver gas azul escuro que emana da inmensidade do espazo.

A imaxe foi captada usando a Wide Field Camera 3 do Hubble para conmemorar os 30 anos de funcionamento do telescopio no espazo. Desde o seu lanzamento o 24 de abril de 1990, o Telescopio Espacial Hubble capturou máis de 1.4 millóns de observacións de case 47,000 obxectos celestes. Nomeado así polo astrónomo estadounidense Edwin P. Hubble, que confirmou a natureza en expansión do noso universo, o telescopio completou máis de 175,000 órbitas arredor da Terra, cubrindo unha distancia de aproximadamente 4.4 millóns de quilómetros.

A publicación desta incrible imaxe do telescopio Hubble da NASA atraeu moita atención dos entusiastas do espazo. Os usuarios expresaron o seu asombro, asombro e admiración, cunha persoa describiu a captura como "fermosísima" e outra sinalou as cores rechamantes. O telescopio Hubble ofrecéronnos sen dúbida unha visión notable das marabillas do cosmos.

Fontes: NDTV, Space.com