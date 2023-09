O astronauta Frank Rubio lamenta a prolongación da duración da misión

By

O astronauta Frank Rubio, que actualmente posúe o récord da estancia máis longa no espazo dun astronauta da NASA, revelou que tería rexeitado a misión se soubera que se prolongaría durante un ano en lugar dos seis meses previstos. Rubio fixo esta admisión durante unha retransmisión en directo desde a Estación Espacial Internacional (ISS), onde reside desde setembro de 2022.

A misión de Rubio estendeuse cando a nave espacial que se supón que o levaría de volta á Terra comezou a filtrar líquido de refrixeración na órbita terrestre baixa. Como resultado, a viaxe de regreso tornouse insegura, o que obrigou a Rubio a permanecer na ISS durante seis meses máis. Malia lograr unha fazaña importante ao converterse no primeiro astronauta estadounidense que pasou un ano no espazo e superando o récord anterior marcado por Mark Vande Hei, Rubio expresou que non se tería asinado de boa gana por tan longa duración.

A decisión foi impulsada principalmente polos compromisos familiares, xa que Rubio mencionou que faltaron eventos importantes durante a súa prolongada estadía. El fixo fincapé en que tería que rexeitar a misión se se escolle por adiantado, afirmando que reunirse coa súa muller e os seus fillos ao regresar á Terra é a súa máxima prioridade. Rubio tamén mencionou o seu desexo de gozar dos simples praceres de estar de volta na casa, como pasar o tempo no xardín e saborear a paz e a tranquilidade.

Malia as súas reservas persoais, Rubio recoñeceu a necesidade de facer sacrificios para garantir o bo funcionamento da ISS. Recoñeceu a importancia de completar a misión e contribuír de forma eficaz á investigación científica en curso levada a cabo na estación.

Mentres Rubio prepárase para regresar á Terra a bordo dunha nave Soyuz, a súa historia ofrece unha visión rara dos desafíos emocionais aos que se enfrontan os astronautas que pasan longos períodos lonxe das súas familias. O seu pesar pola prolongada duración da misión enfatiza a importancia de manter un equilibrio entre os logros profesionais e os compromisos persoais.

