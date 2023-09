A recuperación exitosa da cápsula de retorno da mostra OSIRIS-REx trae emoción e alivio

O campo de probas Dugway do exército dos Estados Unidos encheuse de expectación e nerviosismo cando a cápsula de retorno da mostra da misión OSIRIS-REx fixo o seu descenso do espazo ao chan do deserto. Despois de case vinte anos de planificación, a operación de recuperación levouse a cabo nunha das bases militares máis remotas dos EE. UU. Catro helicópteros, operados pola NASA e a Forza Aérea dos EUA, despegaron para recuperar a cápsula antes de que entrase na atmosfera terrestre.

Dante Lauretta, investigador principal da misión, describiu a mestura de emocións que experimentou mentres viaxaba nun helicóptero de recuperación. Sentiu o peso da responsabilidade e a incerteza sobre se os paracaídas da cápsula se abriran como estaba previsto. Finalmente, recibiu a noticia de que o desembarco foi exitoso e as bágoas de alivio e alegría encheron os seus ollos.

Aínda que había incerteza sobre o despregamento do paracaídas, o paracaídas principal despregouse con éxito. Aínda que as imaxes non eran concluíntes sobre o paracaídas, fíxose irrelevante debido ao funcionamento do paracaídas principal.

O aterraxe exitoso marca o inicio dun novo e emocionante capítulo na investigación científica. As mostras do asteroide Bennu repartiranse entre varias institucións científicas e axencias espaciais para a súa análise. Ao estudar a composición de Bennu, os científicos esperan obter información sobre a historia química do noso sistema solar e posiblemente incluso comprender como se orixinou a vida na Terra.

Dado que os asteroides se formaron nas primeiras etapas do sistema solar, a análise das mostras podería proporcionar pistas sobre a presenza de auga e os bloques de construción da vida, como os aminoácidos, na Terra. Estas mostras estudaranse amplamente nos próximos anos, ofrecendo información valiosa sobre o noso barrio cósmico.

Fonte: NASA e Dugway Proving Ground do exército dos Estados Unidos, Utah