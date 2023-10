Unha nova investigación explora o impacto dos impactos sobre os orgánicos en Ceres

By

Un dos descubrimentos notables realizados pola misión Dawn da NASA é a presenza de compostos orgánicos complexos en Ceres, o obxecto máis grande do cinto de asteroides. O achado de moléculas alifáticas, compostas por cadeas de carbono e hidróxeno, xunto coa presenza de xeo de auga en Ceres, suxire que este planeta anano puido albergar algunha vez os ingredientes necesarios para a vida.

A cuestión de como se orixinaron estes orgánicos alifáticos en Ceres foi un tema de intensa investigación desde o seu descubrimento en 2017. Algúns estudos suxiren que foron entregados a Ceres por un cometa ou un impactador rico en orgánicos, mentres que outros propoñen que se formaron no planeta anano pola alteración dos seus materiais pola auga salgada. Independentemente da súa procedencia, os orgánicos de Ceres víronse afectados polos numerosos impactos que estropearon a súa superficie.

Unha nova investigación, que se presentará na reunión GSA Connects 2023 da Geological Society of America, ten como obxectivo ampliar a nosa comprensión de como os impactos influíron nas moléculas alifáticas de Ceres. As implicacións destes achados son cruciais para determinar a orixe destes orgánicos e avaliar a habitabilidade do planeta anano.

O científico principal Terik Daly, científico planetario do Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, explica que o estudo foi motivado pola detección inicial de substancias orgánicas preto dun gran cráter de impacto en Ceres. A investigación indica que os orgánicos poden estar máis estendidos do que se cría anteriormente e que parecen ser capaces de soportar impactos en condicións similares a Ceres.

Comprender os efectos dos impactos sobre os orgánicos de Ceres é esencial para desvelar os misterios deste planeta anano e como puido manter a vida. Ao investigar aínda máis a resistencia destes orgánicos e a súa distribución en Ceres, os científicos esperan obter información máis profunda sobre as orixes e a habitabilidade deste intrigante corpo celeste.

