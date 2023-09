Substitución da produción tradicional de fertilizantes por síntese electrificada para a produción de urea de baixa intensidade de carbono

By

Investigadores da Universidade de Northwestern e da Universidade de Toronto colaboraron para explorar un método prometedor para producir a urea fertilizante mediante a síntese electrificada. Este proceso non só reduce a intensidade de carbono asociada á produción de urea senón que tamén axuda a desnitrificar as augas residuais. O equipo utilizou un catalizador híbrido feito de cinc e cobre para converter o nitróxeno e o dióxido de carbono residuais en urea.

O uso de fertilizantes nitróxenos sintéticos na agricultura é crucial, pero contribúe a importantes emisións de carbono e escorrentía que conteñen nitratos. A industria de produción de fertilizantes é responsable do 3% do consumo enerxético anual, polo que é un obxectivo para reducir as emisións e atopar alternativas máis sostibles.

A urea é un fertilizante moi utilizado e valioso na industria, que representa un mercado de 100 millóns de dólares. Aínda que os investigadores exploraron rutas alternativas para producir amoníaco, un precursor principal de moitos fertilizantes, poucos se concentraron na urea. Este proxecto de investigación tiña como obxectivo investigar se as fontes de nitróxeno residuais, o CO2 capturado e a electricidade podían utilizarse para xerar urea.

O equipo descubriu que un catalizador híbrido composto por cinc e cobre funcionaba eficazmente nun modo de relé para facilitar a conversión de dióxido de carbono e nitróxeno residual en urea. Os investigadores atoparon referencias históricas que se remontan á década de 1970 que deixaban entrever o potencial de metais puros como o zinc e o cobre nestes procesos. Ao optimizar a relación de cinc a cobre, o equipo logrou a eficiencia de conversión desexada.

Ademais de reducir a pegada de carbono asociada á produción de fertilizantes, o equipo de investigación realizou unha análise exhaustiva do ciclo de vida para avaliar o aforro enerxético e de custos. Descubriron que a transición a fontes de enerxía renovables diminuíu aínda máis as emisións de enerxía, facendo que a tecnoloxía sexa máis viable para as instalacións de tratamento de auga. A eficiencia de conversión debería alcanzar o 70% para que o proceso sexa amplamente práctico.

Aínda que aínda hai avances por facer antes da comercialización, como a contabilización das impurezas do tratamento da auga e o aumento do tempo de funcionamento do proceso, a síntese electrificada de urea mediante un catalizador híbrido ten un enorme potencial para proporcionar produción de fertilizantes de baixa intensidade de carbono e desnitrificación de augas residuais.

